2019-10-28T10:29:12+03:00
Общество

В Воронеже поднялась стоимость проезда в общественном транспорте

Горожанам придется привыкать к новым цифрам
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Такая табличка встретила воронежских пассажиров 28 октября.Такая табличка встретила воронежских пассажиров 28 октября.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сегодня, 28 октября, воронежский транспорт вышел на маршруты с новыми табличками, указывающими стоимость проезда. Вместо "17 руб." появилось "23 руб. - 21 руб.". Как всегда, первые дни после повышения тарифа - самые напряженные и для водителей, и для пассажиров. Кто-то по привычке передает с задней площадки 17 рублей, кто-то пытается заплатить 21 рубль наличными...

Повышение стоимости проезда обсуждали долгие месяцы. Перевозчики настаивали на более серьезном подорожании, но сработал мягкий вариант. В новую стоимость включена инвестиционная составляющая: иными словами, каждый пассажир теперь платит за обновление автобусов.

Напомним, ночной тариф отменен: теперь одинаково платим и до 22.00, и после.

Учитывая, что оплата проезда по карте - на 2 рубля дешевле, вырастет поток "безналичников". Если водители будут прятать терминалы или делать вид, что они сломаны, можно обращаться на горячую линию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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