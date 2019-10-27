2019-10-27T17:03:13+03:00
Общество

Воронежцам рассказали, куда звонить, если «сломался» терминал для безналичной оплаты проезда

«Горячая линия» заработает с 28 октября, когда начнет действовать новый тариф – 23 рубля
Юрий КОЗЛОВ
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Объявления с "горячими телефонами" должны разместить в каждой маршрутке.Объявления с "горячими телефонами" должны разместить в каждой маршрутке.Фото: из архива «КП»
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В управлении транспорта мэрии Воронежа и в муниципальном учреждении «Центр организации дорожного движения» с 28 октября заработают «горячие линии». Их цель – главным образом отслеживать ситуации, когда в маршрутках внезапно отказываются работать терминалы по безналичной оплате проезда. Напомним, с будущего понедельника цена повысится дифференцированно. Наличными придется заплатить 23 рубля, по карточке – 21.

Номера телефонов «горячих линий»:

– 228-33-65 (с 9:00 до 18:00),

– 260-51-23 (круглосуточно).

Объявления с этими номерами должны повесить во всех маршрутках.

Звонящему нужно назвать маршрут, номер автобуса, место и время, когда «отказал» терминал. В случае бурного конфликта специалисты управления транспорта просят наплавлять детализированные обращения в электронную приемную мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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