2019-10-26T08:07:49+03:00
Общество

42% опрошенных воронежцев добираются на работу на общественном транспорте

В столицах этот показатель гораздо выше
Виктор ПАВЛОВ
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46% горожан готовы стоять в пробках, лишь бы не ездить на автобусах.46% горожан готовы стоять в пробках, лишь бы не ездить на автобусах.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Аналитики портала SuperJob изучили, как добираются на работу жители крупных городов России. В исследовании приняли участие 23 мегаполиса. Специалисты опросили по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 - из остальных городов. Беседовали с людьми старше 18 лет, у которых есть постоянная работа.

Выяснилось, что на общественном транспорте добираются до места работы 42% воронежцев. Это больше, чем в 15 из 23 рассмотренных городов. Максимум зафиксирован в столицах: 67% - в Москве, 56% - в Питере. Косвенно это свидетельствует о высоком уровне развития транспорта. Есть ли у Воронежа шанс к нему приблизиться после повышения оплаты проезда и модернизации маршрутной сети?

Ездят на работу на автомобиле 46% горожан. Это довольно высокий показатель. С одной стороны, он демонстрирует, что пробки у нас не такие уж мощные. С другой - намекает на плачевное состояние общественного транспорта: горожане стремятся обходиться без автобусов. Максимум отмечен в Екатеринбурге (52%), минимум - в Москве (23%).

Среднее время на путь до места работы на воронежском общественном транспорте составляет 40 минут, на автомобиле - ровно полчаса. При этом большинство опрошенных горожан мечтали бы тратить на дорогу примерно 16 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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