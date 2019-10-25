В Воронеже представили доработанный вариант новой маршрутной сети

3 сентября в городской Думе презентовали новую маршрутную сеть города, разработанную «РосдорНИИ». Напомним, проект предполагал сохранение в прежнем виде 35 маршрутов, изменение трассы движения 33, введение семи новых и ликвидацию 29. Однако подобные инновации вызвали вопросы у горожан.

25 октября главе Воронежа Вадиму Кстенину представили доработанный вариант проекта новой маршрутной сети. Фактически, как отметили в пресс-службе мэрии, разработчикам пришлось практически заново отработать схемы движения каждого маршрута.

Что изменилось?

– Мы пересмотрели перечень отменяемых и сохраняемых маршрутов, дополнительно в сеть общественного транспорта включены кварталы новой жилой застройки на улицах Шишкова и Ржевской, организовано транспортное обслуживание территорий, где никогда не ходили автобусы – по улицам Старых Большевиков, Дорожной, Текстильщиков, 60-й Армии. В результате нам удалось уйти от части пересадок, которые появлялись у горожан при внедрении первого варианта, – пояснил представитель ФАУ «РосдорНИИ» Владимир Пащенко.

Теперь полностью сохраняются 27 маршрутов:

Автобусы №5А, №8, №9КА, №9КС, №17, №25А, №26А, №34, №47, №48, №49, №49М, №54, №58В, №59АС, №61, №64, №65, №76, №84, №98, №108А, №113, №113КТ, №113КШ, №115, №120 и троллейбус №11.

Предлагается ликвидировать 33 дублирующихся:

Автобусы №1КВ, №1КС, №3, №3В, №6М, №11, №15А, №16В, №20, №20Б, №22, №23К, №28, №33К, №37, №37А, №42, №49А, №57В, №58, №59, №62, №64А, №67А, №68, №68А, №70А, №77К, №88А, №91, №93, №105, №125. Как объяснили разработчики, транспортные связи будут осуществляться другими маршрутами, проходящими по тем же участкам. Подробнее о том как будет происходить «замещение» можно посмотреть здесь.

В доработанной сети маршрут №64 из разряда «ликвидируемые» перешёл в «сохраняемые». Движение автобуса №122 больше не ограничивается конечной у больницы №8, организовано транспортное обслуживание улицы Малаховского.

Исследователи разобрали на части всю сферу маршрутных перевозок в ВоронежеФото: предоставлено мэрией Воронежа.

Еще три новых маршрута?

Что же касается новых маршрутов, то к тем семи, о которых мы вам уже рассказывали, прибавят еще три. О них подробнее:

Автобус НМ5 будет курсировать по маршруту «Филиал стоматологической поликлиники №6 – Детский сад №112 (ЖК «Озерки»)». Он заменит ликвидируемые № 3В, №67А и №105. Предлагаемая схема движения – по улицам 45-й Стрелковой дивизии, Беговой (Хользунова), Московскому проспекту, улицам Плехановской, Кольцовской, проспекту Революции, Ленина, Северному мосту, Ленинский проспекту, улицам Димитрова, Ильюшина, Шидловского.

Троллейбус НМТ3 «ул. Перхоровича – ул. Комарова – ул. Маршака – ул. Ворошилова – ул. 20-летия Октября – ВАСО». Повысит связанность территорий Юго-Западного района с Левобережным кратчайшим путём (через ВоГРЭСовский мост).

И троллейбус НМТ4 «ВАСО – ул. В. Невского» (магистральный). Связь левобережной и северной частей города через центр (Героев Стратосферы – Ленинский проспект – Чернавский мост – проспект Революции – Пушкинская (обратно – площадь Ленина) – Плехановская – Московский проспект – Хользунова – Жукова – бульвар Победы). В новой сети используется как магистральный.

Когда ждать изменений?

Начнется переход только в следующем году. В результате для обслуживания города общественным транспортом в новой сети предлагается организовать работу уже 76-ти маршрутов. По сравнению с первоначальным вариантом значительно увеличилось и количество, так называемых, магистральных маршрутов – с 7 до 15 (9 автобусных и 6 троллейбусных). Разработчики прогнозируют, что каждый из них будет перевозить от 20 до 32 тысяч воронежцев в сутки. Минимальные интервалы движения в часы пик - 3-4 минуты.

– Проделана большая работа, посчитаны пассажиропотоки, предлагаются кардинальные изменения маршрутной сети. Но кардинальные они не с точки зрения трассировок конкретных маршрутов или замены одного ликвидируемого маршрута другим – новым или скорректированным, здесь изменения локальные. Самые важные изменения – в классе подвижного состава. Практически на каждом маршруте предлагается значительно повысить вместимость транспортных средств. Вместе с сокращением дублирования и увеличением доли автобусов большого класса мы сможем таким образом уйти от «гонок», от бесконечных ДТП и столпотворения маршруток на остановках. При этом будет обеспечено выполнение в масштабах всего города того же объема транспортной работы, что и раньше, – оценил предлагаемый вариант маршрутной сети мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Следующий этап, как заверяют в мэрии, - автоматическая система контроля оплаты проезда с диспетчеризацией, заключение договоров на маршруты по новым требованиям, создание выделенных полос для пассажирских автобусов и троллейбусов, обеспечения необходимой пешеходной доступности остановок транспорта.