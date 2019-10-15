2019-10-15T13:47:56+03:00
Общество

Теперь официально: в Воронеже окончательно утвердили дату подорожания проезда

Платить по-новому будем с 28 октября
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Нынешний тариф будем вспоминать с приятной теплотой...Нынешний тариф будем вспоминать с приятной теплотой...Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сегодня, 15 октября, состоялось важное для всех горожан заседание управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области. Как сообщили в региональном правительстве, на встрече была утверждена дата подорожания проезда в городском общественном транспорте.

С 28 октября платить будем не 17 рублей, а 23 (по карте - 21). Эту дату мы уже слышали, только она называлась ориентировочной. Теперь - все точно. Тариф един для автобусов малой, средней, большой вместимости и троллейбусов. Столько же предстоит платить за провоз багажа, длина, ширина и высота которого в сумме превышает сто двадцать сантиметров, но меньше ста восьмидесяти сантиметров.

Рост тарифов в облправительстве объяснили объективными причинами: увеличением цен на топливо, смазочные материалы, запчасти, а также необходимостью индексации заработной платы и обновления транспорта.

Добавим, что эффективность общественного транспорта в Воронеже проверяет Контрольно-счетная палата.

Ранее мы рассмотрели пять глобальных изменений общественного транспорта, которые ждут воронежцев после подорожания проезда, а также основные опасения пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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