Спрятанные терминалы и отсутствие транспорта ночью: чиновники ответили на главные опасения воронежских пассажиров

Воронежцы потихоньку переваривают новость о том, что платить за проезд теперь придется больше. В этой истории возникает масса частностей, которые могут существенно усложнить жизнь пассажирам.

Страх первый. Драка за валидатор

Явно увеличится число тех, кто решит платить по карте, ведь так дешевле на 2 рубля. Не спровоцирует ли это огромные очереди перед единственным в автобусе терминалом?

- В наших троллейбусах, где безналичная оплата дешевле, картой платят 30-35% пассажиров. Думаю, примерно такой же процент будет после введения дифференцированного тарифа и в автобусах. Сегодня эта цифра – меньше 10%, - комментирует первый вице-мэр Сергей Петрин. - Существует резервный и подменный фонд валидаторов (устройств для оплаты – прим.) Если массово пойдут жалобы, что оплата картой неудобна, будет возможно увеличить их количество.

Страх второй. «Терминал не работает»

Пассажиры опасаются, что водители начнут прятать устройства для оплаты или делать вид, что они сломаны.

- Да, такие риски прогнозируются. Мы уже имели печальный опыт, когда только вводили безналичную оплату, - заявил Сергей Петрин. - Меры будут применяться те же самые: изъятие у водителей транспортной карты, позволяющей работать на маршруте, а также штрафы для перевозчиков. В каждом автобусе будут информационные материалы: что делать, если не работает терминал. Кроме того, мы откроем горячую линию по этим вопросам в управлении транспорта.

Страх третий. Ночные хитрости

Новый тариф будет действовать и днем, и ночью. То есть для поездки после 22.00 он не увеличился, а уменьшился: пассажиры будут платить 21-23 вместо 25 рублей. В связи с этим высказываются опасения, что водители по вечерам просто не будут выходить на линию.

- Губернатор обозначил не только обновление подвижного состава, но и другие требования к перевозчикам. Они касаются и транспортной безопасности, и графика движения маршруток. Все это проговорено не единожды, - сказал вице-мэр. - Все требования будут выполняться.

Страх четвертый. Технологичные воры

Не так давно в Воронеже задержали воришку с терминалом бесконтактной оплаты. Он прислонял устройство к карманам и сумкам пассажиров и списывал деньги с их банковских карт. Такой случай у нас пока всего один, но в столице их фиксируют уже десятками.

- Вариантов мошенничества в этой сфере все больше и больше, - отметил Сергей Петрин. – Согласен, что важно донести до населения варианты защиты от таких преступлений.

Вероятно, в городских автобусах появятся соответствующие памятки. Остается быть начеку и прятать карту подальше.