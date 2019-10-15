2019-10-15T12:46:11+03:00
Общество

Контрольно-счетная палата проверит эффективность платных парковок в Воронеже

Другое исследование коснется городского общественного транспорта
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Воронежцы расскажут все, что думают о платных парковках.Воронежцы расскажут все, что думают о платных парковках.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Контрольно-счетная палата проверит эффективность платных парковок и транспортного обслуживания Воронежа. Рекомендации будут направлены в городскую администрацию. Специалисты будут учитывать результаты опросов, которые проходят на сайте ведомства - ksp36.ru.

У воронежцев и гостей города спрашивают, какие проблемы существуют в организации платных парковок, есть ли необходимость введения новых мест, устраивает ли стоимость. Уже сейчас можно предположить, что ответит большинство на вопрос "Устраивает ли вас уборка платных парковок в зимнее время?". Кроме того, в ответах предстоит выразить мнение, повысилась ли безопасность передвижения пешеходов, и честно сказать, оплачиваете ли вы парковку или нет.

Возможно, КСП обратит внимание на тот факт, что при отсутствии штрафов на улицах по-прежнему ведется фотофиксация "нарушителей". Кроме того, проверка поможет объяснить, что делать тем, кто купил абонементы - и рассчитывал всегда находить свободное место.

В другом опросе специалисты КСП интересуются, какие виды пассажирского транспорта необходимо развивать, есть ли необходимость ввести новые маршруты и обновить автопарк. Предстоит рассказать, что вас не устраивает при поездке в городском общественном транспорте, и что можно улучшить. Этот опрос как нельзя лучше ложится на новость о подорожании проезда до 23 рублей (по карте - 21) и грядущей транспортной реформе.

Ранее аналитики института общественного мнения "Квалитас" также поинтересовались у воронежцев их отношением к работе платных парковок. Большинство опрошенных посчитали цену часа слишком высокой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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