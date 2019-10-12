Большинство опрошенных автомобилистов назвали цену платных парковок чересчур высокой

СЕГОДНЯ 20:23 2019-10-12T20:24:45+03:00

И лишь 2% считают ее маленькой

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Стоимость часа парковки в центре Воронежа составляет 40 рублей. Сотрудники института общественного мнения "Квалитас" спросили у горожан: "Много это или мало?". Опрос проводился методом телефонного интервью. Поучаствовали 600 человек.

Из всех респондентов 2% сказали, что стоимость мала, 37,7% оценили ее как "вполне нормальную", 53,3% отметили, что она велика. Еще 7% затруднились ответить.

Перед этим аналитики выяснили, кого из опрошенных затрагивает тема платных парковок. Так вот среди этих людей разделение еще заметней. Маленькой стоимость часа назвали те же 2% автомобилистов, "нормальной" - лишь 16%, чересчур большой - аж 76%.

Добавим, что сейчас платные парковки - лишь условно платные. В городской администрации ранее сообщили: фотофиксация автомобилей ведется. Однако материалы не применяются для привлечения к ответственности. Виной всему - нюансы законодательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU