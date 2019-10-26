2019-10-26T16:13:03+03:00
Общество

В воронежской маршрутке отвалилась дверь

И если сегодня поездка в таком транспорте стоит 17 рублей, то уже с понедельника - от 21 до 23
Виктор ПАВЛОВ
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Водитель высадил пассажиров и уехал ремонтировать автобус. Фото: Александр Булуев.Водитель высадил пассажиров и уехал ремонтировать автобус. Фото: Александр Булуев.
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Кто же знал, что популярную у воронежцев присказку "автобусы у нас разваливаются на ходу" можно понимать буквально?

Неприятный случай произошел с ПАЗиком, который следовал по улице 9 Января. У остановки "Колледж" у автобуса заклинило дверь. Водитель сначала попытался ее закрыть с помощью соответствующей кнопки, а потом, наоборот, распахнул - тут она и соскочила с креплений. Водитель высадил всех пассажиров, вернул им деньги и поехал ремонтировать автобус.

В соцсетях эта бытовая, в общем-то, история, наделала много шума. Дело в том, что уже с понедельника, 28 октября, пассажирам придется платить за поездку в общественном транспорте не 17, а 21 (если по банковской карте) или 23 рубля. "Для замены двери надо поднять цену до 26 рублей!" - горько шутят воронежцы в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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