2019-10-22T08:37:49+03:00
Общество

В Воронеже назвали причину нового витка вони

Сбой произошел на «Левобережные очистных сооружениях», туда пообещали поставить новое оборудование
Артем ИЛЬИН
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Пора покупать противогазы!Пора покупать противогазы!Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В минувшие выходные, 19 и 20 октября, Воронеж накрыла новая волна вони. На жуткие запахи жаловались жители разных районов. Страдал не только Машмет, но и улицы, расположенные недалеко от центра города – в некоторых домах даже окно нельзя было открыть, потому что несся канализационный запах.

В областном правительстве ситуацию прокомментировали так:

- Произошел очередной временный сбой на «Левобережных очистных сооружениях» («ЛОС»). В ближайшие недели на предприятие поставят оборудование для модернизации двух аэротенков. Правительство области берет на особый контроль сохранность денег на счетах «ЛОС», которые были заявлены его собственниками в масштабную инвестиционную программу сооружений. Власти региона проведут дополнительный аудит и ожидают от владельцев «ЛОС» выполнения своих финансовых обязательств. Или как вариант – включения этих денег в сделку по продаже актива новым собственникам, если бенефициары сооружений примут такое решение.

Напомним, вонь преследует жителей Воронежа не первый год. Сначала страдали жители Левого берега, потом мерзкие тошнотворные запахи стали залетать и в другие районы. Власти предпочитают обвинять в них безответственную хозяйственную политику «ЛОС», на «Левобережных очистных сооружениях» винят во всем токсичные стоки, которые, по их версии, в принципе невозможно очистить. Контроль этих стоков, по идее, должны контролировать в «РВК-Воронеж». Однако в «Водоканале» уверены, что у них все нормально. Пора, казалось бы, вмешаться в дело надзорным органам, но пока ни о каких конкретных результативных действиях силовиков в этом направлении ничего не известно. Между тем, стоило бы разобраться не только в причине вони, но и в том, как стало возможна ситуация, когда стратегически важные для города объекты перешли в частные руки, а, значит, фактически из-под контроля властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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