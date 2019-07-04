Губернатор Воронежской области обвинил в вони руководителей «ЛОС»

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-04T16:47:21+03:00

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В четверг, 4 июля, на молодежном форуме «Молгород» губернатор Александр Гусев развернуто ответил на вопрос о причинах вони:

- Полностью вина за то, что случилось на "ЛОС" в последний год, лежит на людях, которые ими руководят. Они сделали это умышленно - фактически вывели из технологических режимов очистные сооружения для того, чтобы украсть какие-то деньги. Руководители «ЛОС» отключили подачу воздуха в аэротенки, из-за чего погиб активный ил, который должен был перерабатывать стоки. В итоге на иловые карты они выводили неочищенные стоки, что и явилось причиной распространения неприятного запаха. Говорили, что очистка идет, а фактически ее не было. Все зафиксировано, мы просим прокуратуру, чтобы она возбудила, в том числе, и уголовное дело.

Вдобавок к этому Александр Гусев рассказал, что на «Левобережных очистных сооружениях» три линии очистки, две из них работали, одна – нет. Так вот, через нее сливали отходы без обработки прямо в водохранилище.

Также, по словам губернатора, руководство "ЛОС" так и не выполнило обещанную инвестиционную программу по реконструкции предприятия.

Сейчас на "ЛОС" привезли активный ил с Правобережных очистных сооружений, который запустил биологическую очистку стоков. При этом контролируют технологические процессы сотрудники ООО «РВК-Воронеж», которые там круглосуточно дежурят. Делают они это потому, что доверия к работникам "ЛОСов" у областной власти больше нет.

Александр Гусев пообещал (если все работы пройдут по плану), что в течение месяца силу неприятного запаха можно будет снизить: запах будет примерно на докризисном уровне.

Есть вопросы у губернатора и к сотрудникам областных департаментов экологии и ЖКХ. Они должны были прийти на «ЛОС» с проверкой еще в сентябре 2018 года, но так этого и не сделали.

На самих "ЛОС" настаивают, что причиной неприятного запаха являются несанкционированные сливы в коллектор.

Напомним, жуткий запах, который ранее преследовал жителей домов, расположенных вблизи очистных сооружений, уже в течение по крайней мере года ощущается практически во всех районах. Это даже стало грустным мемом в интернете. Забиваешь в поисковике «Воронеж» и выскакивает рядом «вонь». За город обидно.

ИСТОЧНИК KP.RU