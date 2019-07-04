Неприятный запах в Воронеже: «ЛОС» настаивают на несанкционированных сливах в коллектор

СЕГОДНЯ 16:45 2019-07-04T16:49:36+03:00

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Напомним, сегодня губернатор Александр Гусев заявил, что виновником неприятного запаха в Воронеже является руководство «Левобережных очистных сооружений».

Вот что нам ответили на самих «ЛОС».

- Это сплошное вранье, ничем не подтвержденное. Есть моменты по технологическим отключениям, но они не длятся сутками. Промышленные отходы как сливались в городской коллектор, так и сливаются до сих пор. Но почему-то об этом никто не говорит. К нам приезжали сторонние эксперты, которые проверили стоки. Они заявили, что при таких загрязнениях ни одни очистные сооружения работать не смогут, - заявил технический директор предприятия Сергей Поляк.

Виновником так называемых несанкционированных сливов он называет ООО «РВК-Воронеж»:

- Они кому-то сдали свой коллектор, в который поступают отходы с уровнем кислотности менее 6 (это кислая среда), сульфаты. В стоках зафиксирована серная кислота. Правда, в последнее время ее концентрация уменьшилась, но не до конца. Отходы привозят большими цистернами в сопровождении сотрудников ЧОП. После того, как в правительстве области прошло совещание по поводу неприятного запаха, объем сливаемых стоков в городской коллектор уменьшился – с 20 кубов до 5.

По мнению Сергея Поляка, небезопасные отходы в Воронеж везут из Репьевки, где находится предприятие по производству жирных кислот.

ИСТОЧНИК KP.RU