2019-10-20T10:47:04+03:00
Общество

Воронежцы снова жалуются на жуткую вонь по всему городу

Запахи усилились в конце недели
Елена ФЕДЯШЕВА
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Запахи появляются, в основном, по вечерам и в выходныеЗапахи появляются, в основном, по вечерам и в выходныеФото: из архива «КП»
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В воскресенье, 20 октября, жители Воронежа массово жаловались на отвратительные канализационные запахи.

- В районе Заставы с сентября так конкретно стало опять с улицы нести вонью, каждый день примерно с 18 часов начинает тянуть, ночью вообще сил нет, вся квартира на седьмом этаже провоняла. На улицу вечером тоже невозможно выйти, - пишет участник сообщества «Типичный Воронеж» в соцсети «Вконтакте».

Автора сообщения тут же поддержали жители других районов: «я аж проснулся от этой вони посреди ночи, центр», «правда началось это вчера-позавчера», «у нас около цирка не возможно окна открыть, проветрила квартиру называется», «недавно Левобережный вонял конкретно».

Напомним, чиновники, экологи и общественники тщетно пытаются устранить причину запахов уже больше года. Эксперты выдвинули несколько гипотез их происхождения. И сошлись на том, что их две: несанкционированный слив промышленных отходов в канализацию и технологические проблемы с очисткой стоков.

Кстати, несколько месяцев чиновники не могут найти, откуда и кто спускает белую вонючую жижу в районе улицы 9 Января. Недавно похожий ручей вытекал из трубы ливневой канализации на улице Кавалерийской. И, смешиваясь со стоками частных канализаций, впадал прямиком в водохранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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