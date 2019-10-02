В Воронеже рядом с жилыми домами появилась река из промышленных отходов

Древние сказочники представляли молочные реки совсем не так... Грязно-белая жидкость с завидной регулярностью заполняет ливневку на улице Песчаной. Насыщая воздух зловонием, поток несется вдоль частного сектора, потом (прямо по недавно отремонтированному асфальту) пересекает улицу Газовую и, наконец, прячется в слив под кварталом новостроек «Скандинавия».

Мутная история

Сообщения о сбросах промышленных отходов в ливневку появлялись еще в июне. Последний слив на момент написания материала зафиксирован 25 сентября.

Автомобилисты переезжают «ручей» с опаской. Во-первых, оставшиеся на кузове брызги продолжают источать резкий кислый запах. Во-вторых, неизвестная жидкость – очень скользкая. Любой маневр отправляет машину в занос.

Фото: Алексей Хитров.

Местные жители выдвигают самые разные предположения о составе стоков. Говорят, например, что это результат мойки молочных цистерн. Эта гипотеза объясняет и цвет жидкости, и ее «скользкие» свойства. Но, возможно, все куда серьезней. Активисты общественной организации, заставшие очередной сброс, рассказывают: после контакта с жидкостью руки покрываются сыпью.

Возьмут анализы

Если пройти против течения мутной реки, то упрешься в стену гаражного кооператива. Источник вовсе не обязательно именно там. Как пишут местные жители, труба идет под гаражами. «Для несанкционированного слива используется открытый лоток, врезанный в основной ливневой коллектор», - комментирует представитель «РВК-Воронеж» Виталий Максимов. (Отметим, что водоканал ливневку не обслуживает, но после обращений решил провести обследование коллектора.)

В пресс-службе мэрии комментируют:

- Рядом находится промзона с большим количеством предприятий. Определить, какое из них сливает отходы, можно только после взятия проб. Управа района обратилась в специализированную организацию с просьбой провести анализ. Ситуацию держат на контроле.

Как должен проходить слив промышленных отходов? В «РВК-Воронеж» поясняют, что он проходит в специально оборудованных точках. Эти пункты должны быть окружены забором трехметровой высоты. Их оснащают гидрозатворами, чтобы не допускать контакта токсичных стоков с атмосферой. Кроме того, за точками следят камеры видеонаблюдения. Все организации, которые сливают жидкие отходы в канализацию, должны заключить договор с водоканалом.