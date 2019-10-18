В Воронеже вновь попытаются найти подрядчиков для ремонта театра оперы и балета

СЕГОДНЯ 18:48 2019-10-18T18:48:05+03:00

В прошлый раз чинить крышу за 3,6 миллиона рублей никто не решился

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На сайте госзакупок снова появился аукцион на проведение капремонта крыши театра оперы и балета. Как следует из документации, максимальная цена контракта осталась прежней - 3,6 миллионов рублей. Подрядчику предстоит до 10 декабря снять старое покрытие крыши и настелить новое.

В конце сентября выставили аналогичный тендер. Увы, ни одной заявки так и не было подано.

Напомним, ранее общественный совет при областном департаменте культуры порекомендовал снести здание. Идея натолкнулась на общественный протест. После губернатор заявил, что сносить театр не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU