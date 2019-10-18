2019-10-18T18:48:05+03:00
Общество

В Воронеже вновь попытаются найти подрядчиков для ремонта театра оперы и балета

В прошлый раз чинить крышу за 3,6 миллиона рублей никто не решился
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
В судьбе здания - новый виток.В судьбе здания - новый виток.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

На сайте госзакупок снова появился аукцион на проведение капремонта крыши театра оперы и балета. Как следует из документации, максимальная цена контракта осталась прежней - 3,6 миллионов рублей. Подрядчику предстоит до 10 декабря снять старое покрытие крыши и настелить новое.

В конце сентября выставили аналогичный тендер. Увы, ни одной заявки так и не было подано.

Напомним, ранее общественный совет при областном департаменте культуры порекомендовал снести здание. Идея натолкнулась на общественный протест. После губернатор заявил, что сносить театр не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зима близко. Как воронежца обманули при покупке шипованных шин
До драки не дошло: в Воронеже автомобилист по-настоящему жестко подрезал легковушку
Воронежцам предложили чистку лица грязевой дверью
В Воронеже покажут фильмы 20-го фестиваля «Новое британское кино»
В Воронеже в один день и в одном месте открывается две бесплатных выставки
В Воронежской области открылись нарушения при использовании недр
Под Воронежем полыхал огромный костер из конопли
В Воронеже нашли пропавших школьниц
В Воронеже вандал сломал арт-объект «Трамвай желаний»
В Воронеже пропал 13-летний мальчик со шрамом на руке
Поисковики закончили подъем самолета, сбитого в Воронежской области в 1942 году
После проверок школьного питания в Воронежской области возбудили больше 200 дел
На открытии РИФ-Воронеж 2019 показали фильм о десятилетней истории фестиваля
Запуск новой инвестиционной системы
К воронежцу на улице Туполева подошел мужчина и ударил по лицу
В Воронежскую область вернется региональный материнский капитал
В Воронежской области стартовал региональный отбор на конкурс молодых историков
Летевший в Калмыкию самолет совершил вынужденную посадку в Воронеже
В Воронежской области депутат прятал участок, две машины и несколько счетов
Пропавшие в Воронеже школьницы связались с родственниками в соцсетях
Воронежский губернатор встретил вице-премьера с цветами