В Воронеже вновь попытаются найти подрядчиков для ремонта театра оперы и балета
На сайте госзакупок снова появился аукцион на проведение капремонта крыши театра оперы и балета. Как следует из документации, максимальная цена контракта осталась прежней - 3,6 миллионов рублей. Подрядчику предстоит до 10 декабря снять старое покрытие крыши и настелить новое.
В конце сентября выставили аналогичный тендер. Увы, ни одной заявки так и не было подано.
Напомним, ранее общественный совет при областном департаменте культуры порекомендовал снести здание. Идея натолкнулась на общественный протест. После губернатор заявил, что сносить театр не будут.
ИСТОЧНИК KP.RU