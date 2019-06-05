2019-06-05T17:46:52+03:00
Общество

В Воронеже не снесут Театр оперы и балета: в этом году здание ждет косметический ремонт

Но дальнейшие планы реконструкции пока не известны
Татьяна МИСТЮКОВАВиктор ЛЕВШАКОВ
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Петиция ли за спасение Театра оперы и балета или выступления воронежских общественников, однако будущее этого здания изменилось. Напомним, не так давно город всколыхнула новость о том, что в Воронеже общественный совет при областном департаменте культуры рекомендовал снести здание на площади Ленина и построить на его месте новое «с максимально возможным совпадением характеристик фасадной части», многих повергла в шок. Мы даже предполагали, что воронежцы опоздали спасать театр.

Однако 5 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что сносить никто ничего не будет. Так, что же ждет воронежский Театр оперы и балета?

- Что будет с Театром оперы и балета? Будет существенное обновление, но в контуре того здания, которое есть. Проектные решения пока до конца не определены. Но сама концепция, то, что нужно сделать – определено. Будет проектировать и искать средства для того, чтобы эту работу провести. Фасад театра, все стены останутся в том виде, в котором есть. Единственное, что мы все-таки, скорее всего, сделаем уже в этом году – это хороший косметический ремонт. Потому что, конечно, часть интерьеров внешне уже требует этих работ. Труппа будет работать в Театре оперы и балета. На период реконструкции, я не думаю, что она займет много времени, но все же для этого у нас есть Воронежский концертый зал, - прокомментировал Александр Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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