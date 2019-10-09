Никто не захотел браться за ремонт крыши Воронежского театра оперы и балета

СЕГОДНЯ 20:01 2019-10-09T20:01:47+03:00

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В конце сентября появился тендер на проведение капитального ремонта крыши Воронежского театра оперы и балета. И вот подвели его итоги. Как следует из аукционной документации, браться за эти работы никто не решился.

Потенциальному подрядчику предлагали за 3,6 миллиона рублей демонтировать кровлю здания и настелить на ее месте новую. Однако ни одной заявки так и не было подано.

Напомним, ранее общественный совет при областном департаменте культуры порекомендовал снести здание и построить на его месте новое "с максимально возможным совпадением характеристик фасадной части". Идея натолкнулась на громкий общественный протест. После того, как петиция за сохранение здания набрала тысячи голосов, губернатор заявил, что сносить театр не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU