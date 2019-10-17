2019-10-17T18:18:52+03:00
Общество

В Воронеже судьбу рынка на улице Димитрова могут решить 24 октября

А пока люди, раньше торговавшие на этом месте, вышли на митинг
Юрий КОЗЛОВ
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Будет ли новый рынок (на фото его проект) на улице Димитрова или нет, власти пока не решили.Будет ли новый рынок (на фото его проект) на улице Димитрова или нет, власти пока не решили.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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В одном из гайд-парков Воронежа (напротив областной Думы) во вторник, 16 октября, собрались на митинг торговцы частных рынок. С улицы Димитрова, где киоски и палатки убрали в марте, и с улицы Волгоградской (там ИП-шники опасаются, что их постигнет та же участь). Всего протестовали 66 человек.

Люди на митинге напирали на то, что полгода назад ушли со своих торговых мест и позволили их снести только в обмен на обещании мэрии обустроить новый, более современный рынок и пустить их туда снова.

Напомним, в конце лета завершилось голосование по поводу того, быть или не быть ярмарке по адресу: Димитрова, 61. В итоге 1807 голосов отдали за зону отдыха с озеленением и только 109 высказались за вариант с созданием ярмарочной площади.

Между тем, общественные слушания, прошедшие 31 июля в управе Левобережного района, дали совсем другие результаты. Там из 66 присутствующих 61 высказался за сохранение ярмарки и только трое против при двух воздержавшихся. Однако способ проведения слушаний вызвал резкую критику со стороны местной общественности. Претензии их организаторам предъявляли за будний день, в который проводили обсуждение, и позднее оповещение об этом мероприятии. В результате на слушания, как многие были уверены, пришли, в основном, торговцы прежней ярмарки.

В дело вмешалась прокуратура. В надзорном ведомстве настоятельно посоветовали городским властям сделать все возможное для разрешения конфликта вокруг ярмарки. В итоге и было назначено голосование в Интернете.

- Решение о судьбе этой территории пока не принято. Этот вопрос будет рассматриваться на заседании межведомственной комиссии по вопросам регулирования торговой деятельности и защиты прав потребителей при губернаторе Воронежской области 24 октября. По его итогам может быть принято окончательное решение, - рассказали в управлении информации мэрии Воронежа.

Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого построят либо просто сквер, либо площадь с ярмаркой, финансируется и из городской, и из региональной казны. А значит, областные власти имеют право участвовать в решении этого вопроса. И опрос, и слушания имеют только рекомендательное значение. То есть, чиновники могут их результаты принять во внимание, а могут и не учитывать. Поэтому торговцы не теряют надежд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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