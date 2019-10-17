В Воронеже судьбу рынка на улице Димитрова могут решить 24 октября

СЕГОДНЯ 18:13 2019-10-17T18:18:52+03:00

Будет ли новый рынок (на фото его проект) на улице Димитрова или нет, власти пока не решили. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

А пока люди, раньше торговавшие на этом месте, вышли на митинг

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В одном из гайд-парков Воронежа (напротив областной Думы) во вторник, 16 октября, собрались на митинг торговцы частных рынок. С улицы Димитрова, где киоски и палатки убрали в марте, и с улицы Волгоградской (там ИП-шники опасаются, что их постигнет та же участь). Всего протестовали 66 человек.

Люди на митинге напирали на то, что полгода назад ушли со своих торговых мест и позволили их снести только в обмен на обещании мэрии обустроить новый, более современный рынок и пустить их туда снова.

Напомним, в конце лета завершилось голосование по поводу того, быть или не быть ярмарке по адресу: Димитрова, 61. В итоге 1807 голосов отдали за зону отдыха с озеленением и только 109 высказались за вариант с созданием ярмарочной площади.

Между тем, общественные слушания, прошедшие 31 июля в управе Левобережного района, дали совсем другие результаты. Там из 66 присутствующих 61 высказался за сохранение ярмарки и только трое против при двух воздержавшихся. Однако способ проведения слушаний вызвал резкую критику со стороны местной общественности. Претензии их организаторам предъявляли за будний день, в который проводили обсуждение, и позднее оповещение об этом мероприятии. В результате на слушания, как многие были уверены, пришли, в основном, торговцы прежней ярмарки.

В дело вмешалась прокуратура. В надзорном ведомстве настоятельно посоветовали городским властям сделать все возможное для разрешения конфликта вокруг ярмарки. В итоге и было назначено голосование в Интернете.

- Решение о судьбе этой территории пока не принято. Этот вопрос будет рассматриваться на заседании межведомственной комиссии по вопросам регулирования торговой деятельности и защиты прав потребителей при губернаторе Воронежской области 24 октября. По его итогам может быть принято окончательное решение, - рассказали в управлении информации мэрии Воронежа.

Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого построят либо просто сквер, либо площадь с ярмаркой, финансируется и из городской, и из региональной казны. А значит, областные власти имеют право участвовать в решении этого вопроса. И опрос, и слушания имеют только рекомендательное значение. То есть, чиновники могут их результаты принять во внимание, а могут и не учитывать. Поэтому торговцы не теряют надежд.

ИСТОЧНИК KP.RU