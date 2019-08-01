Воронежцы одобрили идею создания ярмарки на улице Димитрова

СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-01T09:43:18+03:00

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Ярмарке на улице Димитрова у территории автовокзала быть. Такое решение приняли горожане, пришедшие 31 июля на обсуждение проекта в рамках второй очереди благоустройства территории.

Напомним, в этом году продолжается благоустройство улицы, начатое в 2018 году. На Димитрова появились новые тротуары, газоны, скамейки и зоны отдыха горожан. На эти цели потратили 74,5 миллиона рублей. Одним из спорных вопросов стала возможность размещения на обновленной территории ярмарки взамен той, что долгие годы примыкала к территории автовокзала. Для принятия решения управа Левобережного района пригласила горожан к обсуждению темы.

В итоге большинством голосов – 61 «за», три «против» и два воздержались – воронежцы проголосовали за создание торговой зоны. В числе поддержавших был и урбанист Андрей Фурсов, представлявший общественную организацию «Город и транспорт». - Надо поддержать предпринимателей и те рабочие места, которые они создают, те налоги, которые они отчисляют, то их участие в жизни города оно на этой территории проявляется, поэтому проект ярмарки на этой территории лично я поддерживаю, - сказал Андрей Фурсов.

Выступавшие против в качестве аргументов высказывали опасения, что ярмарка помешает пешеходам или расширению территории автовокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU