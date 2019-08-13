Воронежцы могут проголосовать в интернете, нужна ли ярмарка на Димитрова

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-13T13:23:43+03:00

Так может выглядеть ярмарка, если решение все же будет в ее пользу. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Изменить размер текста: A A

Продолжается дискуссия о том, нужна или нет ярмарка по адресу: улица Димитрова, 61.

Речь идет о территории возле автовокзала. В марте 2019 года закончился снос стихийного рынка в этом месте. С тех пор идут споры, нужно ли делать ярмарку на этом месте или использовать территорию для других целей. Часть местных жителей хотят ее оставить, другие считают, что рядом и так есть рынок «Придача» и лучше сделать какое-нибудь более открытое пространство для пешеходов.

31 июля в управе Левобережного района прошли общественные обсуждения. По данным мэрии, за ярмарку высказался 61 человек, трое – против, двое воздержались. Однако время проведения этих обсуждений среди рабочего дня вызвало много критики. В частности, высказывали мнение, что туда пришли, в основном, бывшие торговцы, что и предопределило исход этого мероприятия.

Поэтому решение вопроса решили перенести в сферу интернета. Стартовало голосование на ресурсе «Активный электронный гражданин» (e-active.govvrn.ru), где можно высказать свое мнение по этому поводу.

- К сведению примут и итоги общественных обсуждений, и результаты голосования в интернете, - рассказали в управлении информации мэрии Воронежа. – Если они будут диаметрально противоположными, примут во внимание, сколько человек участвовали в том или ином мероприятии и каково общее соотношение голосов в пользу ярмарки и против нее. В случае, если их будет примерно поровну, окончательное решение примут на областной межведомственной комиссии. Проект «Формирование комфортной городской среды» финансируется и из городской и из региональной казны. Поэтому в обсуждении ситуации активно участвуют и областные власти.

ИСТОЧНИК KP.RU