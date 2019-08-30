Воронежцы заявили в Интернете, что не хотят ярмарки на улице Димитрова

СЕГОДНЯ 15:04 2019-08-30T15:05:34+03:00

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Практически закончился очередной этап обсуждения вопроса, быть или не быть ярмарке по адресу: улица Димитрова, 61. Голосование по этому поводу завершилось с наступлением 30 августа. В итоге 1807 голосов отдали за зону отдыха с озеленением, и только 109 человек предпочли вариант с созданием ярмарочной площади.

Напомним, общественные слушания, прошедшие 31 июля в управе Левобережного района, дали совсем другие результаты. Там из 66 присутствующих 61 высказался за сохранение ярмарки и только трое против при двух воздержавшихся. Однако способ проведения слушаний вызвал резкую критику со стороны местной общественности. Претензии их организаторам предъявляли за будний день, в который проводили обсуждение, и позднее оповещение об этом мероприятии. В результате на слушания, как многие были уверены, пришли, в основном торговцы, прежней ярмарки, снесенной в марте.

В дело вмешалась прокуратура. В надзорном ведомстве настоятельно посоветовали городским властям сделать все возможное для разрешения конфликта вокруг ярмарки. В итоге и было назначено голосование в Интернете.

Тем не менее окончательное решение по ярмарке и в целом будущему территории возле левобережного автовокзала примут на областной межведомственной комиссии. Дело в том, что проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого построят либо просто сквер, либо площадь с ярмаркой, финансируется и из городской, и из региональной казны. А значит, областные власти имеют право участвовать в решении этого вопроса. И опрос, и слушания имеют только рекомендательное значение. То есть, чиновники могут их результаты принять во внимание, а могут и не учитывать.

ИСТОЧНИК KP.RU