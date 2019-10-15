В Воронеже один из начальников ЮВЖД все же избежал уголовного дела

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-15T10:34:35+03:00

В суд предоставили документы о том, что он возместил ущерб, потянувший более чем на миллион рублей

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Центральный районный суд еще раз рассмотрел ходатайство следователя о прекращении уголовного дела в отношении начальника Воронежской дистанции гражданских сооружений Юго- Восточной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений ЮВЖД.

Напомним, руководителя обвиняли в том, что он отдал своему заместителю распоряжение принять работы по ремонту диспетчерского центра с бытовыми помещениями на Кольцовской, 26. Подрядчиком выступало ООО «Стройинжиниринг». Между тем, ремонт не был закончен. Несмотря на это, фирме перечислили 1 232 250 рублей.

Ранее заместитель руководителя регионального следственного отдела на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Сергей Якунин предлагал ограничиться назначением штрафа. Однако судья Светлана Александрова указала на то, что в предоставленных ей материалах нет сведений о добровольном возмещении начальником убытков, причиненных государству его незаконным распоряжением. В связи с этим дело вернули в следственный отдел на транспорте.

Теперь документы о возмещении ущерба на 1,2 миллиона рублей в суд поступили. Поэтому все же решили прекратить уголовное дело и просто оштрафовать начальника на 35 тысяч рублей. Суд при этом принял во внимание, что ранее мужчина не был судим, характеризуется положительно, и у «РЖД» к нему больше нет имущественных претензий.

Это уже третий скандал в ЮВЖД. 25 января стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении начальника Юго-Восточной дирекции тяги по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» (до четырех лет лишения свободы). По версии следствия, он заключил соглашение с ООО «МонтажСтройРесурс». По нему, подрядчики были обязаны подготовить и организовать праздник – День железнодорожника. Однако они ничего не сделали, а 200 тысяч рублей получили.

А 10 июня люди в масках нагрянули в здание ЮВЖД. Сотрудники УФСБ и подключившиеся к ним следователи СК допросили заместителя начальника ЮВЖД по экономике и финансам, а также руководителя ДК при железной дороге. Их спросили, куда девалась часть двух миллионов рублей, выделенных одним из банков на проведение детского праздника. Стоило развлечение для ребятишек на самом деле 1,4 миллиона. Силовики выясняли, куда делись оставшиеся 600 тысяч. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, а равно в крупном размере» (до шести лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU