Воронежский суд не дал одному из руководителей ЮВЖД избежать уголовного дела

СЕГОДНЯ 14:42 2019-09-26T14:43:03+03:00

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Центральный районный суд отказал в ходатайстве о прекращении уголовного дела и назначении вместо него штрафа начальнику Воронежской дистанции гражданских сооружений ЮВЖД. Структура, возглавляемая им, отвечает за эксплуатацию и содержание объектов инфраструктуры железнодорожного монополиста в нашем регионе.

По версии следствия, начальник отдал своему заместителю распоряжение принять работы по ремонту диспетчерского центра с бытовыми помещениями по адресу: улица Кольцовская, 26. Подрядчиком выступало ООО «Стройинжиниринг». Вся загвоздка была в том, что ремонт не был закончен. Несмотря на это, фирме перечислили полагающиеся ей только по окончании работ 1 232 250 рублей.

Несмотря на столь очевидное прегрешение начальника, заместитель руководителя регионального следственного отдела на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Сергей Якунин счел возможным ходатайствовать о прекращении уголовного дела и назначении штрафа. Судья Светлана Александрова указала на то, что в предоставленных ей материалах нет сведений о добровольном возмещении начальником убытков, причиненных государству его незаконным распоряжением. В связи с этим дело вернули в следственный отдел на транспорте.

Это уже третий скандал на ЮВЖД в 2019 году. 25 января стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении начальника Юго-Восточной дирекции тяги по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» (до четырех лет лишения свободы). По версии следствия, он заключил соглашение ООО«МонтажСтройРесурс». По нему, «монтажники-строители» были обязаны подготовить и организовать праздник – День железнодорожника. Однако ничего они не сделали. В то же время 200 тысяч рублей, положенные им за праздник, которого не было, фирмачи получили.

А 10 июня люди в масках нагрянули в здание ЮВЖД. Сотрудники УФСБ и подключившиеся к ним следователи СК допросили заместителя начальника ЮВЖД по экономике и финансам, а также руководителя ДК при железной дороге. Их спросили, куда девалась часть двух миллионов рублей, выделенных одним из банков на проведение детского праздника. Стоило развлечение для ребятишек в реальности 1,4 миллиона. Силовики выясняли, куда делись оставшиеся 600 тысяч. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, а равно в крупном размере» (до шести лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU