В Воронеже топ-менеджер ЮВЖД так отпраздновал День Железнодорожника, что «заработал» уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-25T16:33:00+03:00

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В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте подтвердили, что обыски в здании ЮВЖД проводили у Андрея Чистякова, начальника Юго-Восточной дирекции тяги, подразделения ОАО «РЖД». И пояснили, по какой причине работой руководителя заинтересовались следователи.

Оказалось, что в ходе предварительного следствия выплыло наружу, что 4 августа, в День железнодорожника, между ОАО «РЖД» в лице начальника Юго-Восточной дирекции тяги - структурным подразделением Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» и ООО«МонтажСтройРесурс» заключили соглашение. По нему, «монтажники-строители» были обязаны подготовить и организовать праздник. Однако ничего они не сделали. В то же время деньги, положенные им за праздник, которого не было, фирмачи получили. В связи с этим транспортные следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» (до четырех лет лишения свободы).

Сейчас оперативники продолжают обыски в здании ЮВЖД, допрашивают Чистякова, свидетелей. К тому же решают вопрос, оставить начальника на свободе или до суда арестовать.