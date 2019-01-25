В Воронеже в здании ЮВЖД прошли обыски

СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-25T12:34:27+03:00

По предварительным данным, причиной тому стал акт о якобы выполненных работах

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Утром 25 января в здание Управления Юго-Восточной железной дороги, что расположено на проспекте Революции, вошла группа вооруженных людей в максах. По словам очевидцев, на экипировке этих людей была аббревиатура «ФСБ». Обыски прошли в кабинетах руководства ЮВЖД.

По информации источника, Андрей Чистяков, начальник Юго-Восточной дирекции тяги, подразделения ОАО «РЖД», заинтересовал Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Именно его кабинет тщательно осмотрели силовики.

По предварительным данным, топ-менеджера подозревают в том, что он подписал акт о выполненных работах, хотя те не были сделаны. Данная информация уточняется. В случае подтверждения подозрений начальнику подразделения грозит уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). А это до 4 лет лишения свободы.