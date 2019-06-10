В Воронеже силовики задержали одного из топ-менеджеров ЮВЖД

СЕГОДНЯ 19:33 2019-06-10T19:38:33+03:00

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В главный офис ЮВЖД на проспекте Революции с утра понедельника, 10 июня, нагрянули люди в масках. Очевидцы их визита отметили, что они направились к кабинету начальника по экономике и финансам.

Причину раннего посещения оперативниками здания ЮВЖД пояснили источники в силовых структурах. Оказалось, сотрудники УФСБ и подключившиеся к ним следователи СК опросили заместителя начальника ЮВЖД по экономике и финансам, а также руководителя ДК при железной дороге. Им задали непростые вопросы: куда девалась часть двух миллионов рублей, выделенных одним из банков на проведение детского праздника. Стоило развлечение для ребятишек в реальности 1,4 миллиона. Куда исчезли оставшиеся 600 тысяч, и пытаются разобраться силовики.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, а равно в крупном размере» (до шести лет лишения свободы). Тем не менее пока должностных лиц «железки» отпустили и не факт, что их будут арестовывать до суда.

Любопытно, что в конце января 2019 года в ЮВЖД произошел схожий скандал. На свет божий тогда выплыло соглашение, заключенное 4 августа, в День железнодорожника, между ОАО «РЖД» в лице начальника Юго-Восточной дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» и ООО«МонтажСтройРесурс». По нему, «монтажники-строители» за 200 тысяч рублей обязались подготовить и организовать праздник. В итоге ничего не сделали. Однако деньги за праздник, которого не было, получили. Транспортные следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» (до четырех лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU