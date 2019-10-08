Водитель, сбивший курсанта МЧС в Воронеже, может избежать уголовной ответственности

СЕГОДНЯ 14:22 2019-10-08T18:38:50+03:00

Вероятно, он отправится не в тюрьму, а в психоневрологический диспансер

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Сегодня, 8 октября, Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей Вячеслава Дмитренко. Оснований для выбора другой меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, не нашли. Дмитренко останется под стражей еще по 23 октября включительно. Срок продлевают уже в четвертый раз.

В пресс-службе суда подчеркивают, что в отношении Дмитренко "ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера". Иными словами, после рассмотрения результатов экспертизы подозреваемый в намеренном наезде на курсанта может отправиться не в тюрьму, а в психоневрологический диспансер.

Громкое ДТП случилось 1 апреля у воронежского института МЧС. Водитель кроссовера "Мерседес" проехал мимо курсанта, потом вдруг развернулся и на скорости его сбил. Парень чудом отделался легкими травмами. Позже полицейские выяснили, что водитель 46 раз попадался на нарушениях ПДД.

Мать обвиняемого - бывший главврач поликлиники и депутат - уверяет, что сын страдает от тяжелого заболевания. Она обещала "сделать все, чтобы его отправили в психоневрологический диспансер".

Курсанта воронежского института МЧС сбил "Мерседес".

ИСТОЧНИК KP.RU