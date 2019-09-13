Главный спасатель Воронежской области: "Проблему запахов от тлеющих иловых карт водой не решить"

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-13T13:30:46+03:00

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Если в окна жителей левого берега время от времени стучится запах фекалий, то в Советском районе привыкают к другому аромату. Там с завидной регулярностью возгораются 16 заброшенных иловых карт. Поднимается удушающий запах гари. В одном только прошлом году зарегистрировали 46 возгораний.

Как сообщали в мэрии, карты были организованы на площади около 9 гектаров в 1970-е годы. В 1997 году их вывели из эксплуатации. Отложения превратились в торф, который легко возгорается. Очаги часто залегают на глубине 3-5 метров.

- Тление иловых карт - проблема, с которой мы сталкиваемся ежегодно, - рассказал Александр Кошель, руководитель областного ГУ МЧС, на пресс-конференции 13 сентября. - Часто туда выезжает личный состав. Иногда мы неделями там находимся. Но заливанием иловых карт водой проблема не решится. Вопрос неоднократно поднимался на уровне городских властей и областного правительства. Идет разработка программы рекультивации с выделением серьезных средств, чтобы наконец уйти от этой проблемы.

Александр Кошель также рассказал об итогах купального сезона в Воронежской области. В водоемах региона погибли 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU