2019-09-13T12:55:19+03:00
Общество

Итоги купального сезона: в водоемах Воронежской области погибли 19 человек

Одна из основных причин - заплывы в состоянии алкогольного опьянения
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Как говорят спасатели, движение в акватории Воронежского водохранилища достаточно интенсивное.Как говорят спасатели, движение в акватории Воронежского водохранилища достаточно интенсивное.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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19 человек погибли в водоемах Воронежской области в этом купальном сезоне. Двое из них - дети. Об этом на пресс-конференции 13 сентября рассказал руководитель ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель. В прошлом году было 33 смертельных случая, скончался один ребенок.

В случае с детьми причиной происшествия называют недосмотр родителей, в случае со взрослыми - купание в состоянии опьянения, а также заплывы в необорудованных местах.

- Обращаю ваше внимание: на пляжах, допущенных к эксплуатации, в этом году не погиб ни один человек, - заявил Александр Кошель. - Силами муниципальных образований надо организовать новые места для купания. Деньги, затраченные на оборудование пляжей, потрачены не просто так: это и комфорт жителей области, и безопасность.

Летом было три серьезных происшествия с маломерными судами: катер наехал на женщину, гидроцикл столкнулся с резиновой лодкой, два катера не разошлись при маневре.

- С 26 июля были увеличены штрафы за нарушения маломерных судов. В среднем - в десять раз, - рассказал Александр Кошель. - Так, движение без специальных прав повлечет штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Управление маломерным судном с серьезными неисправностями - от 15 до 20 тысяч. Однако снижения числа нарушений мы пока не отметили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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