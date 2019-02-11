2019-02-12T16:43:32+03:00
Общество

В Воронеже прокуратура потребовала от мэра решить проблему вонючих иловых карт в Советском районе

Особенно невыносим запах во время их горения, а таких случаев только с начала года уже было четыре [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Место, где лежат иловые карты.Место, где лежат иловые карты.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Сотрудники Воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры 7 февраля выезжали на место тлеющих иловых карт (говоря по-простому, канализационных отходов). И убедились на своем опыте – без противогаза просто постоять некоторое время, конечно, можно, но вот жить постоянно даже на некотором удалении от этого места нельзя.

В ходе проверки прокуратуры выяснили, что более-менее регулярно горят 16 иловых карт на площади девять гектаров. Сейчас ими, по сути, никто не занимается. Периодически они тлеют, испуская зловонный дым, из-за разложения накопившихся отходов. В 2018 году зарегистрировали 46 таких маленьких пожаров, с начала 2019-го – уже четыре.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что постановлением администрации г. Воронежа № 498 от 08.07.1996 г. земельный участок площадью 9,2 га в районе ул. Антокольского, где сейчас и находятся иловые карты, изъят из пользования муниципального предприятия «Городское управление капитального строительства» для удовлетворения нужд города. Однако коммунальные предприятия, размещающие там сточные воды, не вывели, как положено, из эксплуатации этот объект обезвреживания отходов и не сделали рекультивацию земельного участка. Да и на возгорания оперативно никто не реагирует.

Возможно, результатом такого отсутствия работы и стал ужасный запах, который летом, когда особенно часто возникали пожары на иловых картах, ощущали жители Советского района.

Прокуратура внесла представление мэру Воронежа об устранении всех этих нарушений закона. Отреагировать на него представители горадминистрации должны в течение недели.

- Представление поступило 8 февраля, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. - Сейчас специалисты изучают факты, изложенные в нем, после этого они подготовят ответ.

Возле иловых карт нет жилья, но мерзкий запах ветер разносит далеко. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Возле иловых карт нет жилья, но мерзкий запах ветер разносит далеко.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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