2019-07-24T20:21:37+03:00
Общество

В Воронеже на «ЛОС» собираются победить сильную вонь осенним вывозом илового осадка

На полигон отправят 4200 кубических метров этой пакости с четырех карт
Юрий КОЗЛОВ
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Выживать рядом с "ЛОС" становится все труднее.Выживать рядом с "ЛОС" становится все труднее.Фото: из архива «КП»
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В правительстве Воронежской области сообщили о том, как в ближайшее время собираются решать проблему неприятного запаха, исходящего от «Левобережных очистных сооружений». В частности, собираются вывезти часть иловых карт.

Иловые карты – это участки земли, огражденные земляным валом. Они предназначены для сушки ила с очистных сооружений для его дальнейшей утилизации. На данный момент они занимают 17 процентов площади очистных сооружений (12,8 гектаров). С них-то и доносится немалая часть вони, от которой особенно страдают жители ближайших к «ЛОС» улиц Новосибирской и Ростовской.

Так вот, 4200 кубических метров этой вонючей гадости, весьма однако важной для процесса очистки, собираются вывезти с карт №» 10, 11, 12, и 14 в сентябре – ноябре 2019 года на полигон «Каскад».

Напомним, несмотря на уверения властей о снижении неприятного запаха, вонь резко усилилась вечером 22 июля. Ее учуяли не только жители многострадального Машмета, но и Центрального и Коминтерновского районов. Воняло возле педуниверситета, на Березовой Роще, на улицах Ватутина, Шишкова и Мордасовой. На «ЛОС» сообщили, что усиление резкого запаха на Левом берегу могло случиться из-за слабого ветра, воздух застаивался. Окончательно решить проблему на предприятии надеются после открытия цеха механического обезвоживания осадков, его собираются ввести в строй до 31 декабря 2019 года.

В то же время жители Машмета жалуются на обострение заболеваний астмой и участившихся случаях рака. Доходит до того, что люди просыпаются среди ночи, и у них начинается рвота. А дети стали чаще подхватывать ОРВИ. Из-за такой ситуации цены на квартиры на Машмете резко снизились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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