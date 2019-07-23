Причиной усиления вони в Воронеже назвали слабый ветер

Вечером в понедельник, 22 июля, в Левобережном районе вновь усилилась вонь. На невыносимый отвратительный запах жаловались жители улицы Новосибирской. Однако на этот раз вонь дошла также до Центрального и Коминтерновского районов. На нее жаловались жители домов возле педагогического университета, а также Березовой Рощи, улиц Ватутина, Шишкова и Мордасовой. Также сообщали о неприятном запахе в районе водохранилища - это было не обычное амбре от грязной воды, а нечто похуже.

- Никаких ЧП на предприятии вчера вечером не было, - утверждает генеральный директор «Левобережных очистных сооружений» Игорь Житарюк. – Можно предположить, что усиление неприятного запаха в микрорайоне, прилегающем к нашему предприятию, связано с тем, что вечером 22 июля наблюдался практически штиль. Ветер был очень слабым, и запах, обычно разносимый на большее расстояние, застаивался. К тому же неделю назад снова был сильный сброс – источник его опять же непонятен. Что касается решения этой проблемы, то до 31 декабря 2019 года должны открыть цех механического обезвоживания осадков. Сейчас там устанавливают оборудование. С вводом цеха в строй неприятного запаха должно быть значительно меньше.

В «РВК-Воронеж», к ведению которых относятся «Правобережные очистные сооружения», обещали дать комментарии специалистов несколько позже.

В мэрии Воронежа своя точка зрения на ситуацию с вонью:

- Основным источником неприятного запаха в Воронеже является деятельность «Левобережных очистных сооружений» - специалисты в ходе анализа выявили прямую взаимосвязь. Межведомственная комиссия нашла ряд нарушений в работе и эксплуатации очистного оборудования, отметила превышение загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в Воронежское водохранилище после ООО «ЛОС».

Установлено, что одним из источников неприятных запахов является сброс недостаточно очищенных сточных вод в Воронежское водохранилище с использованием технологической линии № 1. Ее вывели из эксплуатации, теперь будут опорожнять, очищать и консервировать.

Еще одним источником неприятных запахов являлась заполненная недостаточно очищенными сточными водами аварийная карта. Она была переполнена, площадь, с которой проходило испарение, составляла порядка двух тысяч квадратных метров. В связи с небольшой глубиной аварийной карты сточные воды хорошо прогревались, источая неприятные запахи, они «цвели». Карта была опорожнена, образовавшийся осадок после высушивания собран и направлен на захоронение на полигон ТКО.

Подтверждено, что система биологической очистки ЛОС работает недостаточно эффективно. Микроорганизмы активного ила, являющиеся основой биологической очистки, находятся в подавленном состоянии и не могут эффективно очищать сточную воду от загрязнений. Поэтому на «Левобережные очистные сооружения» был завезен активный ил с правобережных – около 600 кубометров. Ведется постоянный контроль параметров развития и адаптации нового активного ила на левобережных очистных сооружениях. А иловые карты обрабатываются реагентной добавкой, которая используется для обезвреживания и утилизации осадка сточных вод (обработано 11 площадок).

Во время дежурства на точках слива жидких отходов из ассенизаторских машин обнаружили два факта несанкционированного слива, проведена фотофиксация, направлены обращения в природоохранную прокуратуру для привлечения виновники к ответственности.

Специалисты проводят круглосуточный мониторинг стоков с анализом по составу и качеству, определяется время и зона пиковых сбросов с передачей данных в ООО «РВК-Воронеж».

Напомним, 4 июля губернатор Александр Гусев заявил, что руководители «ЛОС» отключили подачу воздуха в аэротенки, из-за чего погиб активный ил, который должен был перерабатывать стоки. В итоге на иловые карты выводили неочищенные стоки, что и явилось причиной распространения неприятного запаха. Говорили, что очистка идет, а фактически ее не было. Также губернатор говорил, что на «Левобережных очистных сооружениях» три линии очистки, две из них работали, одна – нет. Через нее, по данным Александра Гусева, сливали отходы без обработки прямо в водохранилище. Гендиректор «ЛОС» Игорь Житарюк заявил, что все обвинения – бред и знает, кто их нашептал губернатору. Но имя своего врага назвать отказался.