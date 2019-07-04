Генеральный директор «ЛОС» об обвинениях Александра Гусева: «Знаю, кто нашептал этот бред губернатору, но не скажу»

СЕГОДНЯ 18:39 2019-07-04T18:43:40+03:00

Игорь Житарюк считает, что проблемы с вонью начались с времен, когда контроль над стоком отходов перешел к ООО «РВК-Воронеж»

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Генеральный директор «Левобережных очистных сооружений» (ЛОС) Игорь Житарюк прокомментировал ситуацию с обвинениями губернатора в их адрес. Напомним, Александр Гусев заявил, что руководители «ЛОС» отключили подачу воздуха в аэротенки, из-за чего погиб активный ил, который должен был перерабатывать стоки. В итоге на иловые карты выводили неочищенные стоки, что и явилось причиной распространения неприятного запаха. Говорили, что очистка идет, а фактически ее не было. Также губернатор говорил, что на «Левобережных очистных сооружениях» три линии очистки, две из них работали, одна – нет. Через нее, по данным Александра Гусева, сливали отходы без обработки прямо в водохранилище.

Игорь Житарюк ответил по пунктам:

- По похищенным деньгам – полный бред. Знаю, кто нашептал его Александру Викторовичу, но не скажу.

По гибели активного ила. Он не выживает не из-за того, что кто-то отключил подачу воздуха, а из-за жутко токсичных стоков, которые к нам поступают. Их нельзя ничем нейтрализовать – превышение допустимой концентрации идет в десятки раз. До 2013 года специалисты нашей лаборатории, выезжали на предприятия, контролировали процесс, ругались, если надо. Потом все это перешло в ведение «РВК-Воронеж». И как мы знаем, теперь ужасные запахи нюхает весь город.

К нам завезли активный ил с Правобережных очистных сооружений. Мы поместили его в ясли. Специально сделали там менее комфортные условия, чем на правом берегу, для этого, действительно ограничили подачу кислорода. Чтобы адаптировать его к жутким стокам, которые возникают то раз, то несколько раз в неделю. Иначе он в таких экстремальных условиях сразу погибнет. Видимо, это подали губернатору как вредительство.

Что касается третьей линии очистки, с ней были проблемы, не спорю. Но сейчас ее совсем отрезали от системы. То есть, на данный момент она на ситуацию с запахом никак не влияет.

В «РВК-Воронеж» обещали ответить на обвинения «ЛОС» несколько позже.

ИСТОЧНИК KP.RU