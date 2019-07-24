Жительница Воронежа о соседстве с ЛОС: «Просыпаемся среди ночи от вони, и начинается рвота»

60-летняя Галина Борисова (имя и фамилия изменены) живет в 600 метрах от Левобережных очистных сооружений - на ул. Ростовской, 58/23. Женщина сюда переехала в 2001-ом. Все эти годы она и ее соседи старались мириться с соседством очистных - время от времени с ЛОС доносились неприятные ароматы, но в целом запах еще можно было терпеть.

- Невыносимо завоняло в марте прошлого года. Запах пошел не только фекальный, но и химический, - рассказала жительница Машмета.

В непосредственной близости от ЛОС не так давно вырос большой микрорайон - рядом со старенькими хрущевками появились новые многоэтажки, школы, садики, женская консультация. Многие платят ипотеку. Однако большинство местных жителей хотели бы переехать отсюда:

- К кому мы только не обращались - к мэру, губернатору, в Роспотребнадзор - везде нам дают отписки. А в частных беседах чиновники сочувствуют и не под протокол советуют продавать квартиры. Сколько лет мы боремся, и только сейчас власти зашевелились, когда неприятный запах стал накрывать уже весь город.

В феврале этого года у Галины Борисовой обнаружили онкологию, а в мае - прооперировали и облучили. Еще женщина с 2007 года страдает астмой. В периоды, когда неприятный запах усиливается, заболевание обостряется:

- И таких, как я, у нас тут много. В выбросы у людей начинается тошнота, слезятся глаза, повышается давление, обостряется щитовидка, возникают проблемы с дыханием. Если вонь накрывает среди ночи, то просыпаемся, и нас сразу начинает рвать. Скорая к нам замучилась ездить. Но самое страшное, что дети стали чаще болеть респираторными заболеваниями, хотя родители лишний раз стараются с ними не выходить на улицу. У нас тут у всех целый букет заболеваний. К перечисленным можно добавить еще и онкологию.

Региональные власти утверждают, что запах с ЛОС в прошлом месяце стал не таким интенсивным - якобы активный ил, который туда завезли, должен лучше справляться с очисткой стоков. Но Галина Борисова этого не себе не почувствовала:

- Говорят, что запах уменьшился. Но легче не стало. После восьми часов вечера, в 20.30, еще сильнее в 23.00, в полночь, в 03.30 вонь усиливается и по сей день. Когда это происходит, стараюсь держать при себе баллончик для астматиков. Приходится плотно закрывать окна, иначе запах будет по всей квартире. Белье невозможно сушить на балконе - тут же пропитывается тухлятиной. Готова имущество здесь обменять хоть на на хрущевку, лишь бы только пожить подольше, - отметила пенсионерка.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Неприятный запах снизил цены на жилье

- Квартиры в непосредственной близости от Левобережных очистных сооружений сегодня продаются очень активно. Причиной тому их низкая цена. Например, «однушку» с ремонтом в новостройке в районе Машмета можно купить за 1,2 миллиона рублей, студию с черновой отделкой - за 650-700 тысяч. Люди, которые ограничены в финансах, закрывают нос на неприятный запах и пользуются сложившейся ситуацией. На правом берегу за аналогичную студию придется отдать от 900-950 тысяч, а за «однушку» без отделки цены начинаются от 1,9 миллионов. В то же время я не могут сказать, что сейчас жители Машмета активно стараются продать свое жилье, - рассказала риелтор Оксана Королева.