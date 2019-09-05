Водителя, сбившего воронежского курсанта МЧС, оставят под стражей еще на месяц

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-05T10:46:44+03:00

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Вячеслава Дмитренко, обвиняемого в намеренном наезде на курсанта МЧС, оставили под стражей еще на месяц. Это уже третий раз, когда ему продлевают срок содержания в изоляторе.

Как сообщили в Ленинском районном суде Воронежа, с соответствующим ходатайством выступил следователь регионального СУ СКР. Сторона защиты, как и раньше, настаивала на избрании более мягкой меры пресечения - домашнего ареста. В итоге Дмитренко оставили под стражей до 9 октября. Суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения.

Громкое ДТП случилось 1 апреля у воронежского института МЧС. Водитель кроссовера "Мерседес" проехал мимо курсанта, потом вдруг развернулся и на скорости его сбил. Парень чудом отделался легкими травмами. Позже полицейские выяснили, что Вячеслав Дмитренко иномарки 46 раз попадался на нарушениях ПДД.

Мать обвиняемого - бывший главврач поликлиники и депутат - уверяет, что сын страдает от тяжелого заболевания. Она обещала "сделать все, чтобы его отправили в психоневрологический диспансер".

ИСТОЧНИК KP.RU