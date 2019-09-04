Эксперты посчитали, что связанный солдат перед смертью мог сорвать с головы удушающий его пакет

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-04T14:27:20+03:00

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Судебно-медицинская экспертиза комиссии при Минздраве России показала, что солдат, тело которого нашли в палатке на полигоне «Погоново», мог освободиться и сорвать с себя полимерный пакет, надетый ему на голову.

Напомним, трагедия случилась во время военных учений. 19-летнего Степана Цымбвла обнаружили 12 февраля мертвым со связанными в запястьях руками и с пакетом на голове. Военные следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По ходу проверки обстоятельств ЧП выяснили, что Степан работал истопником в палатке для отдыха поваров и офицерской столовой. 10 февраля в 15-16 часов дня он спал «согласно установленному для него распорядку». В этот момент в палатку вошел капитан-контрактник. Он хотел разбудить срочника, чтобы поручить ему поиск пропавших из машины ящиков спиртного.

Капитан толкнул Цымбала, но тот сразу не вскочил - спал слишком крепко. После этого офицер нанес ему не менее четырех ударов правым кулаком по телу. Что произошло затем, пока загадка. Ясно только, что именно после этого солдата нашли связанным и мертвым.

Мать солдата и другие родственники не верят в официальную версию, тем более, что первоначально им сообщили, что Степан умер от остановки сердца. Они полагают, что сын перед смертью был жестоко избит. Кстати, эксперты так и не дали ответ на вопрос, был ли Цымбал в сознании после того, как его связали. Если не был, то, естественно, не мог и освободиться.

ИСТОЧНИК KP.RU