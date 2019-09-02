Скандал с воронежским театром оперы и балета повторился в Ижевске

СЕГОДНЯ 17:48 2019-09-02T17:48:03+03:00

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В Ижевске обсуждают возможный снос здания театра им. В.Г. Короленко, построенного в 1946 году. Здание называют если не символом, то узнаваемой меткой города. В этой истории много параллелей с воронежским театром оперы и балета. С тем отличием, что в нашем случае власти уже дали гарантии сохранения здания (по крайней мере, устные).

Ижевский объект наполовину заброшен с 2011 года (часть здания занимает местный театр "Айкай"). Не так давно сооружение, не имеющего особого статуса, признали ветхим. Согласно исследованиям, аварийный износ несущих конструкций составил 67%. Тут, как и в случае с воронежским театром, появились расчеты: реконструировать - почти в два раза дороже, чем строить по новой.

На месте ижевского здания хотят возвести Центр удмуртской культуры. Судя по проектам, он будет довольно футуристичным (как и те объекты, которые предлагали построить на месте воронежского ТОБа). Это огромное строение с обтекаемыми формами, напоминающими о стадионе. Нравится оно не всем: местные градозащитники говорят, что "гигантская сковородка" разрушит исторический облик Ижевска.

В Удмуртии общественная дискуссия по поводу театра в самом разгаре. Возможно, защитникам здания удастся привлечь на свою сторону большое число сторонников, как это было в Воронеже, и донести властям свою позицию. Кстати, последние новости о нашем театре рассказал его экс-руководитель Игорь Непомнящий.

Воронежское здание обрастет пристройками, но сохранит фасад.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Напомним, ранее общественный совет при областном департаменте культуры порекомендовал снести здание и построить на его месте новое "с максимально возможным совпадением характеристик фасадной части". Идея натолкнулась на громкий общественный протест. После того, как петиция за сохранение здания набрала тысячи голосов, губернатор заявил, что сносить театр не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU