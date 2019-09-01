В Воронежской области 16-летний водитель иномарки опрокинул ее в кювет: ранены трое

СЕГОДНЯ 12:53 2019-09-01T12:57:35+03:00

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Может, День знаний водители решили отпраздновать раньше срока безумным поведением, но факт остается фактом: на дорогах Воронежской области продолжает твориться настоящий беспредел.

Очередным его проявлением стала сама ситуация, когда 16-летнему школьнику доверили рулить «Hyundai i30», да еще и посреди ночи. Парень и девушка постарше почему-то решили побыть пассажирами. Итог ожидаемый: в воскресенье, 1 сентября, в 3.55 на седьмом километре дороги Калач - Старая Криуша школьник не справился с управлением и залетел в кювет. Иномарка опрокинулась, разбилась и, похоже, починить ее будет трудно. Но гораздо страшнее то, что в больницу попали и сам слишком юный водитель и его пассажиры – 23-летние парень и девушка.

"Хендай" улетел в поле.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, также 1 сентября в 00.35 19-летняя девушка на «Ладе-Приоре» врезалась в скорую, спешившую на вызов к больному ребенку: ранены четверо, в том числе и юная автоледи. 31 августа в Шилово в больницу попали два 14-летних школьника: они выезжали на мопеде со двора и врезались сразу в две машины.

Но еще больший ужас в последний день лета-2019 творился на дорогах Воронежской области: в трех ДТП погибли четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU