В Воронежской области в двух ДТП погибли три человека

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-01T10:21:26+03:00

Разбились насмерть два мотоциклиста и один пассажир, к несчастью для себя решивший проехаться на «Ямахе»

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В субботу, 31 августа, сразу два ДТП с участием мотоциклистов закончились трагедиями.

В 00.20 в селе Орлово Новоусманского района 22-летний воронежец, ехавший на мотоцикле «Ямаха», не справился с управлением и врезался в насыпь из песка. Удар был такой силы, что и водитель, и его пассажир, 24-летний житель Верхнехавского района, погибли на месте.

А около 18 часов в поселка Анна 46-летняя местная жительница, рулившая «Фольсквагеном-Поло», по предварительным данным, не уступила дорогу мотоциклу «Хонда-Форза». Им управлял 32-летний мужчина также из Аннинского района. Он получил тяжелые травмы. Мотоциклиста успели привезти в больницу, но там он умер.

Напомним также, что 31 августа в 6.30 в Бобровском районе пассажирский «ПАЗик» столкнулся с «Дэу-Нексия». 60-летний водитель автобуса, ехавший со стороны села Хреновое, по предварительным данным, не пропустил ехавшую по главной дороге иномарку. От сильного удара в «Дэу» погибла 63-летняя пассажирка. 44-летняя женщина и 16-летний подросток, ехавшие в автобусе, попали в больницу. 45-летний водитель иномарки, житель Новохоперского района, как и предполагаемый виновник аварии, серьезных травм не получили.

Полицейские продолжают проверку обстоятельств всех этих трех смертельных ДТП.

Всего в Воронежской области за минувшие сутки зарегистрировали 88 аварий, из них 53- в Воронеже, 22 – в районах и 13 – на федеральных трассах. Четыре человека погибли и еще 12 ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU