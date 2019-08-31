2019-08-31T10:58:28+03:00
Происшествия

В Воронежской области служебный автобус столкнулся с «Нексией»: погибла женщина

Еще одна пассажирка и 16-летний подросток госпитализированы
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Пострадавшие сейчас находятся в медицинском учрежденииПострадавшие сейчас находятся в медицинском учрежденииФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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31 августа примерно в 6.30 в Бобровском районе служебный пассажирский автобус «ПАЗ», принадлежащий сельскохозяйственному предприятию, столкнулся с автомобилем «Деу Нексия». ДТП случилось на 32 километре автодороги «М-4 «Дон» - Бобров – Таловая».

За рулем автобуса был 60-летний житель Бобровского района. По предварительным данным он ехал со стороны села Хреновое и, выезжая со второстепенной дороги, не уступил легковому автомобилю, ехавшему по главной. За рулем иномарки был 45-летний водитель, житель Новохоперского района, - среагировать на появившуюся перед ним машину он, видимо, просто не успел.

- В результате аварии 63-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте происшествия от полученных травм. 44-летняя женщина и 16-летний подросток, находившиеся в момент столкновения а автобусе, доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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