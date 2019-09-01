В Воронеже «Лада» протаранила «скорую», ехавшую на вызов к ребенку: ранены четверо

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-01T11:05:26+03:00

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В воскресенье, 1 сентября, в 00.35 на Ленинском проспекте у дома № 28 недалеко от Успенского храма случилась авария с участием «скорой». «ГАЗель» неотложки ехала по проспекту со стороны Лебедева в направлении улицы Брусилова. Неожиданно со стороны переулка Ольховый выскочила «Лада» и врезалась в скорую. Неотложка после столкновения опрокинулась набок.

По данным ГИБДД, в ДТП пострадали 58-летний водитель скорой, а также 23-летний парень и 51-летний мужчина, ехавшие в ней. Они оказались в больнице, как и 19-летняя девушка, рулившая «Ладой» (автоледи зарегистрирована в Архангельской области). По неофициальной информации, скорая ехала к ребенку. К нему вынуждены были выслать другую машину. В итоге другая скорая доехала лишь через час после вызова. Состояние ребенка, по предварительным данным, опасений не вызывает.

Напомним, 31 августа в трех ДТП погибли четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU