2019-09-01T11:23:20+03:00
Происшествия

В Воронеже в ДТП ранены два мальчика, ехавшие на мопеде

Авария произошла в микрорайоне Шилово [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Мопед оказался под колесами одной из машин.Мопед оказался под колесами одной из машин.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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К массе аварий, случившихся 31 августа, добавилась еще одна. В Шилово у дома № 1 «З» на улице Междуреченской в 17.10 два 14-летних школьника выехали на мопеде со двора и врезались сразу в две машины: «Опель-Вектра» и «Киа-Рио». Подростки попали в больницу. По данным ГИБДД, 28-летний воронежец, руливший «Опелем» и 47-летняя автоледи, также жительница Воронежа, в ДТП не пострадали.

В ГИБДД в который уже раз напоминают родителям: не покупайте мопеды и скутеры для своих детей-школьников, однако даже такие случаи мало кого чему-либо учат.

Напомним, 31 августа в трех ДТП погибли четыре человека. Две аварии случились с мотоциклистами, а еще в одну попал пассажирский автобус. А уже ночью 1 сентября недалеко от остановки Полины Осипенко на Левом берегу «Лада» врезалась в скорую, ехавшую на вызов к ребенку. В этой аварии получили ранения четыре человека, их всех отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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