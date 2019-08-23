Пробка в Лосево на М-4 "Дон" встретила отпускников

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-23T15:02:47+03:00

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Прямо сейчас в селе Лосево Павловского района Воронежской области можно хорошенько постоять в пробке. Многокилометровый затор образовался по направлению к Воронежу. Судя по свежим данным "Яндекс.Пробок", скорость движения на участке не превышает 7 км/ч.

Вячеслав Петров, представитель дорожной компании из Павловского района, отметил, что периодически заторы возникают не в самом Лосево, а в нескольких километрах от него - и это как раз тот случай. Там идут дорожные работы, связанные со строительством объезда.

Кроме того, наш эксперт спрогнозировал, что наибольшие трудности будут по направлению к Воронежу, ведь поток на юг ослаб. Однако тем, кто сейчас стоит в Лосево, от этого не легче. И это еще дневное время! Вечером и на выходных может быть и поинтереснее...

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В "Автодоре" объясняют, что причина заторов - объективные характеристики узкого участка дороги.

Можем посоветовать пути объезда - например, через Лиски или Бутурлиновку.

ИСТОЧНИК KP.RU