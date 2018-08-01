Жители Лосево: "Из-за пробки тысячи водителей мусорят и справляют нужду под нашими окнами"

1 Авг. 18:05 2018-08-01T18:36:49+03:00

Как на трассе М-4 "Дон" дальнобойщики воюют с "обочечниками", а селяне зарабатывают на туристах

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Старый дальнобойщик откроет дверь грузовика, спустится на одну ступеньку и на миг задержит взгляд на линии горизонта. Эх, как бежит время! Стираются шины, превращаясь в лысых лебедей в сельских дворах. С прощальным стуком навсегда останавливаются двигатели. Плывет и трескается асфальт. Вырастают, приходят в запустение и смешиваются с пылью целые города из придорожных магазинчиков. Хорошо, что на трассе М-4 "Дон" все-таки есть нечто, над чем время не властно. Пробка в Лосево Воронежской области.

На обочине все равны

Водитель праворульного "японца" опускает окно и усталым жестом просит меня сделать то же самое. Слышу: "Ну что ты мечешься?"

Вопрос абсолютно справедлив. Последние минут двадцать перестраиваюсь из правого в левый и обратно. И вроде бы всегда нахожусь именно там, где движение. Но вот незадача – "японец", который мирно стоит в своем ряду, в который раз появляется рядом.

Это не московская "тянучка", которая все-таки плывет (пусть и с минимальной скоростью). Это именно "стояние" - в лучших древнерусских традициях. Поток если и движется, то короткими рывками. Возможно, дорогу впереди удерживают дальнобойщики, чтобы сэкономить всем нервы и ресурс сцепления.

"Ма-а-ам, ну когда?" - слышится из соседней машины. В ответ звучит лживое: "Еще немножко осталось, доча..."

Все, кто стоит здесь плечом к плечу (или крылом к крылу), заочно знакомы. Помнят друг друга не по именам, а по номерам. Вот старый внедорожник с киргизскими табличками – и он прячет в себе больше людей, чем разместившийся по соседству рейсовый автобус "Москва - Ростов". Вот дедушка на "двойке" с советскими номерами. С каждой минутой пробки на его лице появляется все больше морщин. А рядом с ним – таинственный обитатель "Тойоты" с номерами областной администрации. Перед величием пробки все равны.

Дальнобойщики просыпаются в холодном поту, когда им снится эта табличка. Фото: Татьяна Клыкова

Поднимая облако пыли, по обочине проносится сначала одна легковушка, потом другая, третья. И вот стоят уже не две полосы, а три. На тех, кто справа, смотрят неодобрительно, но вступать с ними в дискуссию никто не желает.

- Я много раз удерживал "обочечников" на правой стороне. Сзади пыхтели, рычали, но дальше дело не шло, - вспоминает Павел Енякин, общественник, водитель-дальнобойщик. - Либо вся очередь идет ровно, либо грузовики стоят, а обочина едет. А потом еще и выскакивают перед концом пробки. Подлезет под кого-то, притрется, и затор становится еще больше. К тому же было много случаев, когда "обочечники" вылетали с трассы, переворачивались… Я так скажу. Ни дачник, ни "моряк" (так называем тех, кто ездит на море), ни дальнобойщик не имеют права ехать по обочине. Это правило, которому должны следовать все участники движения. Вот "моряки" ездят раз или два в сезон - искупаться. А вы поймите людей, которые восемь-десять раз в месяц там проезжают, и постоянно вынуждены стоять по 5-6 часов. Они едут не потому, что им захотелось. Они везут экономику. А проблему можно было бы решить очень просто. Достаточно поставить камеру, фиксирующую проезд по обочине, а потом рассылать "письма" по стране. Тогда люди и начнут задумываться, а не ехать на авось.

Внезапно начавшийся дождь воспринимается, как сигнал к старту гонки. Водители, которые секунду назад мирно курили у капотов своих ласточек, синхронным жестом отправляют сигареты в сторону обочины и прыгают за руль. Увы, по-прежнему никто никуда не едет.

И тут бы плюнуть на все, развернуться и махнуть в объезд... Но отбойник в центре проезжей части ставит на этой затее крест. Места для разворота будут в самом селе, но воспользуются ими единицы. "Раз уж начал – то стой до конца" - мужественно решит большинство.

Чаще пробка формируется в сторону юга страны. Но и те, кто движется на север, не застрахованы от проблемФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

"Крымский мост помог"

Герои дня – юноши с табличками "Покажу объезд". На подъезде к Лосево они дежурят так же регулярно, как сотрудники ГИБДД. Только вместо формы у них – спортивные костюмы, вместо автомобилей в сине-белой раскраске – мопеды.

- Четыреста, - объявляет "помощник" в ответ на вопрос о цене услуги.

- Может двести?

- Давай двести, - неожиданно легко соглашается собеседник.

Аванса проводники не требуют. Платить нужно уже после оказания услуги. Глядя на то, с какой серьезностью и обстоятельностью они выстраивают колонну, решаю: предложу оплатить банковской картой...

- Нормально зарабатываем, на жизнь хватает, - нехотя бросает "помощник" в ответ на расспросы. – Проезжай, не задерживай...

- Нам Крымский мост помог! – добавляет его более словоохотливый коллега. - Такое чувство, что в прошлом году как-то поменьше сюда ехали. А тут поперли...

С нехорошими предчувствиями смотрю на безымянную тропинку между полем и лесополосой, по которой предстоит ехать. Эх, лучше бы мы сюда не лезли... Низкий хэтчбек протирает дном каждую рытвину. Замедляюсь, а сзади начинают подпирать: чего тормозишь?

К "платному" объезду готовы далеко не все. Фото: Ольга Величко

В один прекрасный момент случается то, что должно было случиться. Хэтчбек застревает в луже и беспомощно барахтается в ней, поднимая красивые фонтаны грязи. Один из проводников останавливается рядом: наблюдает за ситуацией, но толкать не спешит. Наверняка эта услуга прописана в его прайс-листе.

В итоге кое-как выбираюсь из лужи и разворачиваюсь под сочувственные взгляды автомобилистов. Эта дорога не для нас. Айл би бек, пробка.

Чего встал?

В тот день, когда мы отправились знакомиться с пробкой, она не показала истинного лица. Проехали проблемный десятикилометровый участок за пару часов – считай, проскочили. А порой заторы растягиваются на 30-40 километров. В чем же причина страданий ("неудобств", как скромно обозначают в своих отчетах воронежские власти)?

Село Лосево Павловского района вытянулось по обеим сторонам трассы М-4. Четырехполосная дорога в этом месте становится двухполосной. На узком участке просто физически не умещаются все автомобили, что спешат к южным курортам или возвращаются домой. Любая машина, выезжающая с обочины, заставляет весь поток за своей спиной снижать скорость.

Многие уверены, что причина вечного затора вовсе не в низкой пропускной способности участка. Подозрительно регулярно посреди дороги ломаются одни и те же "Жигули", водитель которых выставляет знак аварийной остановки... Чересчур часто по нерегулируемой "зебре" в центре участка бродят пешеходы... "Такое чувство, что дали бабушке 500 рублей, а она за эти деньги несколько часов туда-сюда ходит", - пишет автомобилист Иван Семычев. Кому это выгодно? Не тем ли героям, что торговались с нами за демонстрацию объезда? А может быть, владельцам многочисленных киосков и магазинов, что рассыпаны по обочинам?

Павел Енякин, дальнобойщик, активист-общественник отмечает:

- Село кормится благодаря пробке. Спросите у местных: они будут довольны, когда откроется объездная дорога? Есть похожий пример: Тарасовка Ростовской области. Там был узкий участок, а по обочинам - магазины, кафе, мотели. И вот сделали окружную трассу: все позакрывалось, потерялись рабочие места...

Ночью в Лосево тоже бывает нескучно. Фото: Эльмира Т.

"Село страдает"

- Нам эта пробка мешает жить, - отрезает глава Лосевского сельского поселения Анатолий Бугаев. - Село разделено дорогой пополам. На одной стороне - садики, больницы, магазины. Приходится постоянно переходить дорогу. Пишут, что мы специально тормозим движение, чтобы организовать затор. Но он нам самим не нужен! Автомобилисты заворачивают в село, останавливаются в любом месте, кушают, бросают мусор, справляют нужду и уезжают. Едут по всем улицам с бешеной скоростью, не обращая внимания на детей.

По сведениям павловского ГИБДД, за последнее время в Лосево случилось пятнадцать аварий с пешеходами, есть смертельные. Полтора месяца назад тут сбили бабушку с внуком. Добавим, что уже давно в Лосево запланировали строительство надземного перехода рядом с улицей Первомайская площадь. Работу обещали начать в этом году.

- На совещаниях обозначается главная задача – пропустить транспорт. А как же местные жители? - говорит Анатолий Бугаев. - На данный момент приняли решение закрыть дорогу защитными экранами, чтобы никто не поворачивал налево. А у нас и по одну сторону живет больше пяти тысяч человек, и по другую (учитываю села, которые находятся в лосевской зоне). Кто-то едет к родне, кто-то спешит на работу, кто-то везет ребенка в садик. Теперь придется двигаться куда-то за село и разворачиваться, а потом стоять в той же пробке.

Мы попросили Анатолия Романовича прокомментировать работу «помощников», предлагающих объезд за вознаграждение.

- Это дети. Дети в возрасте 12-13 лет, которые просто пытаются заработать какие-то деньги. Что с ними делать?

Вспоминаю парней, с которыми пришлось общаться во время попытки объезда. Да уж, если им 12-13 лет, то они не очень хорошо сохранились.

11 часов в пробке

На автомобильном форуме мы пообщались с теми, кто регулярно совершает поездки по М-4 "Дон". Многие отметили, что ни разу не стояли в Лосево дольше сорока минут: "Раздули тему!". Но есть и другие, куда менее приятные воспоминания об этом селе. Евгений Усачев рассказывает: "Скажу кратко. Путь Воронеж-Сочи преодолел за 23 часа. Спасибо пробке, стоял 11 часов!".

Порой Лосево краснеет до неприличияФото: Яндекс.Карты

У большинства опытных автомобилистов один и тот же рецепт преодоления трудного участка. "Проезжал Лосево в основном с часов двух ночи до пяти утра. В это время там наиболее свободно и спокойно", - говорит москвич Антон Иванков. "Ночь не всегда спасает. 15 июля пришлось постоять...", - добавляет другой автомобилист.

В широком доступе есть многочисленные схемы объезда. Можно уйти с трассы на Средний Икорец и Лиски, миновать Каменку и Подгоренский, а потом вернуться на М-4 у Александровки Донской. Расстояние - примерно 190 км вместо 110. Несмотря на существенную разницу, в ряде случаев объезд поможет сэкономить время.

Дорога через ЛискиФото: Яндекс.Карты

Другой классический вариант объезда - через Бутурлиновку и Клеповку. Крюк внушительный - примерно 130 км вместо 60. Но те, кому приходилось стоять часов по пять, будут готовы к такому приключению.

Дорога через БутурлиновкуФото: Яндекс.Карты

Если мотать километры не хочется, можно проложить маршрут через соседние села и хутора - Ливенку, Ерышевку, Поддубный. Расстояние - примерно 50 км вместо 30. За качество дорожного покрытия не отвечаем, претензии за испорченную подвеску и исцарапанную защиту картера не принимаем!

Дорога через селаФото: Яндекс.Карты

Ждем обход

Глава Воронежской области Александр Гусев регулярно затрагивает тему проблемного участка. Уже и МЧС привлек к решению проблемы, и от ГИБДД потребовал усилить присутствие в Лосево новыми экипажами. Тем временем на трассе расставили указатели со схемами объездов, но те, кто еще не видел всех ужасов Лосево, пользоваться ими не спешат.

Проблему окончательно должен решить платный участок в обход Лосево и Павловска. Он пройдет в Бобровском, Павловском и Верхнемамонском районах. Расчетная скорость движения - 120 км/ч.

Руководители компании «Автодор» на совещаниях подчеркивают: «Постараемся ускориться и закончить работу в 2019 году». Однако наши источники в дорожной сфере говорят, что реальная дата открытия – все-таки 2020-й. Объем работ уж слишком большой.