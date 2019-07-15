2019-07-15T11:46:01+03:00
Авто

Трудная дорога к морю: Лосево Воронежской области встретило автомобилистов 30-километровой пробкой

Заторы регулярно возникают из-за мелких ДТП
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Табличку "Лосево" автомобилисты встречают со страхом.Табличку "Лосево" автомобилисты встречают со страхом.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Пробка в Лосево Воронежской области, не первый год выматывающая автомобилистам нервы, снова растянулась на 30 километров. Прошло это вчера, 14 июля, из-за ДТП на узком участке. Наиболее серьезные проблемы наблюдались в южном направлении.

Заторы по-прежнему происходят с завидной регулярностью. Так, 11 июля пробка растянулась на 20 километров. На момент написания материала в Лосево все спокойно.

К сожалению, основания для заторов создают не какие-то внешние силы, а объективные характеристики дороги.

- В июле прошлого года интенсивность потока доходила до 39600 автомобилей в сутки, в августе достигала своего пика - почти 43 тысячи автомобилей, - рассказала Светлана Ширяева, замдиректора воронежского филиала госкомпании «Автодор». - При этом пропускная способность данного участка – ориентировочно, 14-16 тысяч автомобилей в сутки. Кроме того, в населенном пункте снижен скоростной режим. Замедление связано и с большим количеством объектов сервиса, где постоянно идет остановка и выезд транспорта.

Кошмар должен закончиться уже следующим летом: по крайней мере, именно к этому сроку обещают сдать платный объезд Лосево и Павловска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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