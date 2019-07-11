У села Лосево в Воронежской области образовалась пробка протяженностью более 20 км

СЕГОДНЯ 18:28 2019-07-11T18:31:09+03:00

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Днем 11 июля в Павловском районе у печально знаменитого села Лосево автомобилисты снова попали в масштабную пробку. Протяженность затора на трассе М4 «Дон» оценивается сервисом «Яндекс.Пробки» примерно в 20 км. Полосы «стоят» в обе стороны. Автомобили на разных участках движутся со скоростью 5-10 км/ч.

Причиной пробки стала авария: в ДТП попали два грузовика.

Напомним, с 24 мая по пятницам, выходным и праздничным дням через Лосево запрещено ездить фурам. Ограничение будет действовать по 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU