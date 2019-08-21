Воронежский дорожник: "Пик пробок в Лосево на трассе М-4 позади"

На дорогу до Черного моря автомобилисты закладывают на час-другой больше, чем следовало бы по километражу. Все дело в вечной "достопримечательности" трассы М-4 "Дон" - пробке в селе Лосево Воронежской области. Тут то и дело образуются заторы длиной в 20-30 километров.

- Самые большие пробки в этом сезоне наблюдались 15 июля и 1 августа. Вероятно, дело в том, что именно с этих "красивых" дат люди начинали отпуск, - говорит Вячеслав Петров, представитель дорожной компании из Павловского района. - Можно сказать, что пик заторов уже позади, особенно в южном направлении. Сейчас будет идти большой поток на Москву - те, кто возвращается домой. Возможно, определенные затруднения появятся в последний уик-энд лета - 30 и 31 августа, 1 сентября. Но в сентябре по-настоящему крупных заторов, подобных июльским, уже не будет.

По мнению нашего собеседника, Лосево лучше всего преодолевать в будние дни до 12 часов дня.

- В пятницу, субботу и воскресенье пробку можно встретить даже глубокой ночью. Кстати, периодически заторы возникают не в самом Лосево, а в паре десятков километров от него. Там с действующей дорогой стыкуется строящийся объезд, - говорит Вячеслав Петров.

В "Автодоре" объясняют, что причина заторов - объективные характеристики узкого участка дороги. В августе интенсивность потока доходит до 43 тысяч автомобилей в сутки, хотя пропускная способность участка - 14-16 тысяч. Платный объезд Лосево и Павловска обещают сдать в эксплуатацию уже следующим летом.

Тем, кто хочет отправиться на юг на машине не в следующем году, а в этом, можем посоветовать пути объезда - например, через Лиски или Бутурлиновку.

Пробки - не единственная трудность, которая может возникнуть по дороге на Черное море на автомобиле. Другие возможные проблемы подробно рассмотрели с гаишником и опытным путешественником.