2019-08-16T19:00:23+03:00
Общество

Психиатр рассказала, что делать с неадекватным воронежцем, задирающим женщинам юбки

Неадекватный субъект продолжает терроризировать целый микрорайон
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО.Фото: из архива «КП»
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Жительницы новостроек на 9 Января страдают из-за действий неадекватного мужчины. «Комсомолка» уже рассказывала, что 8 августа темноволосый субъект невысокого роста забежал в подъезд за местной жительницей и напал на нее, а потом скрылся. До этого, 24 июля, неизвестный зашел за женщиной в лифт и попытался задрать ей юбку. Ранее похожий по описанию мужчина делал попытки поднять сарафан другой девушке.

Пока полицейские отвечают на наш запрос о том, как много подобных заявлений из этого микрорайона к ним поступило и по каким статьям может понести ответственность злоумышленник, мы пообщались с врачом-психиатром Татьяной Ярлыковой. По словам специалиста, вероятно, мужчина психически нездоровым. Однако какие конкретно у него расстройства, можно сказать только после беседы и осмотра.

- Госпитализируют насильно только в том случае, если человек представляет опасность для себя и окружающих. Хотя все равно абсолютных показаний для лечения и удерживания в психиатрической лечебнице - нет. Направить на принудительную терапию может суд, - добавила врач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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