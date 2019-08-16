В Воронежской области почти 70 тысяч человек страдают психическими заболеваниями

Воронежская область вошла в десятку регионов России по количеству впервые выявленных психических расстройств за 2018 год. Такими данными «порадовал» Минздрав в начале августа. В ЦФО столица Черноземья уступила только Москве и Московской области. В абсолютных цифрах это выглядит следующим образом: 1 930, 2 844 и 2 010 случаев. Разница между Воронежем и Подмосковьем практически минимальна. Действительно ли в нашем регионе уровень психических заболеваний крайне высок? Растет ли количество таких пациентов год от года? А главное: когда и куда обращаться за помощью? На эти и другие вопросы отвечает врач-психиатр Воронежского областного психоневрологического диспансера Татьяна Ярлыкова.

НЕПЛОХО ОРГАНИЗОВАНА ПОМОЩЬ

По словам специалиста, данные, опубликованные Минздравом, не должны никого пугать. Они свидетельствуют о том, что психиатрическая помощь в Воронежской области неплохо организована.

- Количество людей из года в год примерно одинаковое. Мы не можем говорить о каком-то росте уровня заболеваний. У нас, действительно, система оказания помощи на неплохом уровне: заняты все штатные единицы, психиатры работают во взрослых и в детских поликлиниках. Ведь чем раньше начнем оказывать помощь, тем лучше, - - объясняет Татьяна Васильевна. - Также проводим медосмотры на разных предприятиях и в учреждениях. Это тоже дает определенный процент выявляемости. К нам отправляют своих пациентов кардиологи и неврологи. К примеру, после инсультов могут появиться депрессивные, тревожные и когнитивные расстройства.

Общее количество людей с психическими расстройствами в Воронежской области в 2017 году составило 72 880 (3 120 на 100 000 населения), в 2018-м - 69 053 (2 198 на 100 000). Специалисты настаивают на том, что сравнивать абсолютные числа не совсем корректно, правильнее смотреть на показатели относительно определенной единицы населения - десять или сто тысяч.

Татьяна Ярлыкова.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ОТ «НЕПРИЯТНО» ДО «ОПАСНО»

У понятия «психическое расстройство» четкого определения нет. Как утверждает психиатр, диапазон медицинского термина очень широкий.

- Сюда входит и нарушение настроения, и поведения, и мышления, и внимания. Очень много всего. Но говорить о расстройстве можно, если проявляется не отдельный симптом (например, раздражительность по рабочим вопросам), а целый набор. И продолжается это длительное время, - поясняет Татьяна Ярлыкова. - При болезнях нарушается внимание, память, эмоционально-волевая сфера. Например, мама рассказывает вам несколько дней подряд про соседку и не помнит об этом. Или был ребенок хороший, активный, а потом резко на четвертом курсе бросил учебу, накупил кучу книг по философии и ударился в самообразование. Не работает, не общается ни с кем и считает, что так и надо. Такие вещи должны насторожить родственников.

Наиболее распространенными заболеваниями медики называют депрессивные расстройства (не путать с депрессивными настроениями, которые не считаются болезнью), тревожные и смешанные состояния, маниакальные расстройства и умственная отсталость.

Несмотря на то, что депрессия - это диагноз, многие продолжают махать рукой на подобные вещи, мол, само собой пройдет.

- Если неприятная ситуация ушла, а человек продолжает плохо спать, чувствовать себя разбитым, не может сосредоточиться, ему делают замечания на работе, то нужно подключать специалистов. Депрессия находится в диапазоне от «неприятно» до «опасно». В худшем случае человек решает прекратить все мучения, и дело доходит до суицида, - рассказывает врач-психиатр.

ЧАЩЕ СТРАДАЮТ МУЖЧИНЫ

Врачи выделяют две группы факторов, которые способствуют развитию психических расстройств: эндогенные (внутренние) и экзогенные (внешние). К первым относится наследственность. Хотя ребенок не обязательно унаследует заболевание от мамы и папы. Но предрасположенность явно будет больше. Особенно, когда речь идет о шизофрении, умственной отсталости и маниакальных расстройствах. Бывает, что болезни передаются через поколение. К внешним факторам относится стресс, какие-либо травмирующие события, онкопатологии, черепно-мозговые травмы и т.д. Проблемы на работе или в семье вряд ли вызовут шизофрению, но могут усилить наследственную предрасположенность или вылиться в психоз.

- К психическим расстройствам склонны люди с больными родственниками, а еще тонко организованные натуры: писатели, артисты, люди интеллектуального труда. Такие болезни встречаются чаще у мужчин, чем у женщин. Проявляются эндогенные заболевания, как правило, в молодом возрасте. Встретить шизофрению у 60-летнего человека - крайняя редкость, - рассказывает Татьяна Ярлыкова.

Между плохим психическим самочувствием и реальной болезнью находятся пограничные состояния. Считается, что это расстройство невротического характера, и при правильном лечении оно не перерастает в психологическую болезнь. Помочь с ними может психолог, психиатр или психотерапевт. В зависимости от ситуации выбирается методика (гипноз, гештальт-терапия, рациональная терапия, телесная, НЛП, арт-терапия, медикаментозное лечение и т.д.). По словам Татьяны Васильевны, многим пациентам нужно просто выговориться, услышать, что ситуация не так уж чудовищна.

По словам специалиста, практически все психические расстройства можно вылечить.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

СИМПТОМЫ МОГУТ ПОЯВЛЯТЬСЯ ВНОВЬ

Практически все психические расстройства можно вылечить, за исключением тяжелых форм слабоумия. При них человек теряет личность и становится беспомощным. Но даже в таком случае, медики утверждают: лечиться все равно нужно. Это поможет хотя бы скорректировать поведение больного, его состояние.

- Современные лекарства не вызывают привыкания. Не стоит этого бояться. Но важно, чтобы препараты выписывал врач, чтобы они пропивались определенным курсом. А не покупались по совету соседки, которой помогли, - добавляет специалист.

Симптомы психических расстройств могут проявляться вновь из-за наследственности (особенно, если не принимать лекарства или делать это несистемно) или из-за внешних раздражающих факторов. Если постоянные проблемы на работе или в семье, одними антидепрессантами не обойтись.

ХОТЬ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ. БЕСПЛАТНО

Если вы чувствуете проблемы с состоянием, но речь не идет о болезни, все равно можно обратиться в психоневрологический диспансер по адресу: улица 20-летия октября, д. 23. В учреждении работают психиатры и психотерапевты. Кроме того, помощь оказывают в крупных городских больницах. Есть вариант обратиться в коммерческие учреждения, в кабинеты психологов. Правда, здесь уже придется платить и выяснять квалификацию специалистов. В диспансер, как уверяют медики, можно приходить хоть каждую неделю. Бесплатно.

- Мы не сидим без работы, всегда есть кто-то на прием. Летом людей поменьше, осенью и весной - побольше. Если есть какие-то проблемы, приходите, психиатры проконсультируют. Справок никаких на работу передавать не будем. Под наблюдение ставятся только пациенты с тяжелыми заболеваниями, если они пропадают, то мы пытаемся их найти. Если у человека депрессивное состояние, он может прийти, когда ему хочется, требуется.

Госпитализировать насильно можно только в том случае, если человек представляет опасность для себя и окружающих. Медики могут забрать пациента, когда речь идет о спасении жизни (например, он морит себя голодом). Хотя все равно абсолютных показаний для госпитализации, лечения и удерживания в психиатрической лечебнице - нет.