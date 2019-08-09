В Воронеже неадекватный мужчина продолжает задирать женщинам юбки
Некогда спокойный квартал с народным названием "Новый Бомбей" (новостройки на 9 Января) привлек неадекватного субъекта. 8 августа невысокий темноволосый мужчина с сумкой через плечо забежал в подъезд за местной жительницей и напал на нее, а потом скрылся. В соцсетях пишут, что пострадавшая обратилась в полицию.
Скорее всего, речь идет о том самом мужчине, который уже терроризировал местных жительниц. Мы рассказывали, как 24 июля субъект зашел за женщиной в лифт и попытался задрать ей юбку, но получил удар тяжелой сумкой с продуктами. Еще раньше похожий по описанию мужчина делал попытки поднять сарафан другой женщине.
"Видела его возле дома 233/17, шел и смотрел на меня пристально, в подъезд не решилась зайти - села на скамейку и дождалась, пока уйдёт", - пишет еще одна местная жительница под фотографиями мужчины.
Мы составили запрос в ГУ МВД по Воронежской области. Спросили, как много подобных заявлений из этого микрорайона поступило в полицию за последние дни, по каким статьям КоАП или УК РФ может понести ответственность злоумышленник. Как только получим ответ, поделимся им с читателями.
ИСТОЧНИК KP.RU